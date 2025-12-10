देश

CM योगींचा गेमचेंजर फॉर्म्युला: यूपीचे तरुण आता देश-विदेशात लाखोंची कमाई करणार!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात तरुण राज्य आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात तरुण राज्य आहे. येथील तरुण अत्यंत प्रतिभाशाली आहेत आणि त्यांच्या प्रतिभेला देश-विदेशात मागणी आहे. तरुणांना प्रशिक्षण देऊन, राज्याला देश आणि जगासाठी कुशल मनुष्यबळाचे (Skilled Manpower) केंद्र (Hub) बनवले जाईल.

