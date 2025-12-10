CM योगींचा गेमचेंजर फॉर्म्युला: यूपीचे तरुण आता देश-विदेशात लाखोंची कमाई करणार!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात तरुण राज्य आहे. येथील तरुण अत्यंत प्रतिभाशाली आहेत आणि त्यांच्या प्रतिभेला देश-विदेशात मागणी आहे. तरुणांना प्रशिक्षण देऊन, राज्याला देश आणि जगासाठी कुशल मनुष्यबळाचे (Skilled Manpower) केंद्र (Hub) बनवले जाईल..सीएम योगी मंगळवारी दुपारी गोरखपूरच्या पिपरौली ब्लॉक क्षेत्रातील नरकटहा येथे नवीन शासकीय आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) चे लोकार्पण केल्यानंतर उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करत होते. या आयटीआयचे बांधकाम पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीतून १८ कोटी रुपये खर्चून करण्यात आले आहे..युवा वर्गाला संधीसर्वात मोठे युवा राज्य: मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकसंख्येच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे आणि येथील ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या कार्यरत (Working) म्हणजेच युवा आहे. म्हणूनच यूपी हे देशातील सर्वात तरुण राज्य असणे हे मोठे सौभाग्य आहे.'येथे तरुणांचा 'स्केल' (मोठा वर्ग) आहे आणि या स्केलला 'स्किल' (कौशल्य) शी जोडायचे आहे.'उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण सरकार तरुणांना उद्योगांच्या मागणीनुसार ट्रेडमध्ये प्रशिक्षित करत आहे..गीडा (GIDA) मध्ये नाइलिटच्या (NIELIT) शाखेमार्फत प्रशिक्षण दिले जात आहे. यामुळे कॅम्पस सिलेक्शनच्या माध्यमातून येथील उद्योगांमध्येच तरुणांना नोकरी मिळेल. पॉवरग्रिडने बांधलेल्या या नवीन आयटीआयमध्येही उद्योगांच्या मागणीनुसार तरुणांना कुशल बनवले जाईल.टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने दीडशेहून अधिक आयटीआयला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचे काम सुरू आहे..तरुणांना आयटीआयमध्ये दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशा दोन प्रकारच्या प्रशिक्षण योजनांशी जोडले जात आहे. दीर्घकालीन योजनेत इलेक्ट्रिक व्हेइकल, ॲडव्हान्स्ड सीएनसी मशीन, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स आणि थ्री डी प्रिंटिंग चे प्रशिक्षण दिले जात आहे. सीएम योगी म्हणाले की, अकुशल (Unskilled) तरुणाला कमी मानधन मिळते, पण एकदा तो कुशल (Skilled) झाल्यावर त्याला जास्त मानधन मिळेल..जागतिक स्तरावर यूपीच्या तरुणांची मागणीमुख्यमंत्री म्हणाले की, यूपीमधील जे तरुण इस्रायलमध्ये पाठवण्यात आले आहेत, ते दरमहा सव्वा लाख ते दीड लाख रुपये कमावत आहेत, त्यांचे राहणे आणि जेवण मोफत आहे. जर्मनी, जपानसह जगातील अनेक देशांमध्ये यूपीच्या तरुणांना मागणी आहे."जर आम्ही यूपीच्या तरुणांना प्रशिक्षण आणि भाषिक कौशल्यांशी जोडले, तर ते देश आणि जगासाठी अत्यंत उपयोगी ठरतील. हे केवळ तरुणांच्या हिताचे नसून, येणाऱ्या काळात आम्ही देशात सर्वात चांगले मनुष्यबळ पुरवणारे केंद्र म्हणून स्थापित होऊ.".गीडा आणि धुरियापारमध्ये विकासगेल्या ८ वर्षांत एकट्या गीडामध्ये १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, ज्यामुळे सुमारे पन्नास हजार तरुणांना थेट नोकरी मिळाली आहे.सीएम योगी म्हणाले की, आता केवळ गीडाच नव्हे, तर धुरियापारपर्यंत उद्योग लागत आहेत. पूर्वी गोरखपूर शहरात जसे मॅरेज हॉल दिसायचे, तसे आता दक्षिणांचलच्या गावांमध्येही दिसतात, म्हणजेच विकास आता गावांपर्यंत पोहोचला आहे..विकास शेवटच्या टप्प्यापर्यंत: पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांचा संदर्भ देत सीएम योगी म्हणाले की, आर्थिक विकासाचे मापक मोठ्या हवेली नसतात, तर त्याचा मानक शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचलेल्या विकास योजना असतात. 'डबल इंजिन' सरकारच्या कारणामुळे गावांमध्ये होणारा विकास हीच गोष्ट दर्शवतो..गिऱ्हाड (पराली) पासून उत्पन्न आणि पर्यावरण संरक्षणसीएम योगींनी सांगितले की, "आधी पीक कापल्यावर गिऱ्हाड (पराली) वाया जाते असे समजून जाळली जात होती. यामुळे शेताची सुपीकता कमी होऊन वातावरणही प्रदूषित होत होते. आता पराली उत्पन्नाचे माध्यम आहे."धुरियापारमध्ये इंडियन ऑइलने कंप्रेस्ड बायोगॅसचा प्लांट लावला आहे. तिथे पराली दिल्यास शेतकऱ्याला पैसे मिळतील आणि पर्यावरणाचे संरक्षणही होईल. म्हणजेच एकाच प्रयत्नातून अनेक फायदे होतील. पर्यावरण वाचले तर आपण स्वस्थ राहू आणि स्वस्थ राहिलो तर पंतप्रधान मोदींच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला पुढे नेण्यात योगदान देऊ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.