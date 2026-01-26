योगी सरकारचा मोठा प्लॅन; उत्तर प्रदेशात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची धुरा आता महिलांच्या हाती

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी योगी सरकारने आता 'नारी शक्ती'वर आपला पूर्ण विश्वास टाकला आहे. स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (Self Help Groups) माध्यमातून ग्रामीण महिलांना केवळ आर्थिक साक्षर न करता, त्यांना गावच्या विकासाचे मुख्य सूत्रधार बनवले जात आहे..ग्रामीण विकासाची नवी मशाल: 'स्वयं सहाय्यता समूह' बनणार उत्तर प्रदेशचे ग्रोथ इंजिनउत्तर प्रदेशातील ५७,००० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये आता महिला केवळ गृहिणी न राहता 'उद्योजिका' आणि 'प्रशासकीय दुवा' म्हणून समोर येत आहेत.आर्थिक पाया: रिव्हॉल्व्हिंग आणि कम्युनिटी फंडमहिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची कमतरता भासू नये, म्हणून सरकार त्रिसूत्री निधी उपलब्ध करून देत आहे:स्टार्ट-अप फंड: नवीन समूह सुरू करण्यासाठी सुरुवातीची मदत.रिव्हॉल्व्हिंग फंड (RF): समूहाच्या अंतर्गत व्यवहारांसाठी खेळते भांडवल.कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड (CIF): मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय विस्तारासाठी कमी व्याजाचे कर्ज. या निधीमुळे ग्रामीण महिला सावकारांच्या पाशातून मुक्त होऊन बँकिंग प्रवाहात सामील होत आहेत..सखी ते ड्रोन सखी: तंत्रज्ञानाची जोडपारंपारिक कामांपलीकडे जाऊन महिलांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या दिल्या जात आहेत:बँक सखी: गावातील लोकांना बँकिंग व्यवहार शिकवणे आणि मदत करणे.ड्रोन सखी: शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर करून खते आणि कीटकनाशकांची फवारणी करण्याचे प्रशिक्षण.आजीविका सखी: शेती आणि पशुपालनासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.लक्ष्य: अतिशय गरीब कुटुंबांचे सक्षमीकरण .सरकारने या मोहिमेअंतर्गत सर्वात वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे:२ लाख लाभार्थी: अंत्योदय आणि पात्र गृहस्थी रेशन कार्डधारक कुटुंबांना प्राधान्याने समूहात जोडले जात आहे.झिरो पॉव्हर्टी अभियान: या अंतर्गत चिन्हित केलेल्या ६.६७ लाख गरीब कुटुंबांतील महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग दाखवला जात आहे.मेगा अभियान आणि बाजारपेठ उपलब्धताप्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 'मेगा कॅम्प' आयोजित करून महिलांना नोंदणी, प्रशिक्षण आणि आर्थिक साक्षरतेचे धडे दिले जातील.बाजारपेठ (Market Linkage): महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना (उदा. मसाले, लोणचे, हस्तकला) 'ओडीओपी' (ODOP) आणि प्रदर्शनांच्या माध्यमातून शहरांतील मोठ्या बाजारपेठांशी जोडले जात आहे. .सुलभ कर्ज आणि स्वावलंबनमहिलांना विनासायास आणि कमीत कमी कागदपत्रांमध्ये कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. हप्ते परतफेडीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण महिलांवर मानसिक दडपण येणार नाही आणि त्या आत्मविश्वासाने आपला उद्योग चालवू शकतील.उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागाचा कायापालट आता महिलांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. "सशक्त महिला, सशक्त उत्तर प्रदेश" हा मंत्र केवळ कागदावर न राहता, तो गावोगावी प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील गरिबीचे निर्मूलन होऊन एक नवा स्वावलंबी समाज उभा राहत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.