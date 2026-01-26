देश

योगी सरकारचा मोठा प्लॅन; उत्तर प्रदेशात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची धुरा आता महिलांच्या हाती

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी योगी सरकारने आता 'नारी शक्ती'वर आपला पूर्ण विश्वास टाकला आहे.
उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी योगी सरकारने आता 'नारी शक्ती'वर आपला पूर्ण विश्वास टाकला आहे. स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (Self Help Groups) माध्यमातून ग्रामीण महिलांना केवळ आर्थिक साक्षर न करता, त्यांना गावच्या विकासाचे मुख्य सूत्रधार बनवले जात आहे.

