योगी सरकारच्या STEM नीतीचा डंका; संभलच्या मुलांनी IIT बॉम्बेमध्ये बी.टेकच्या विद्यार्थ्यांना दिली टक्कर!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राबवलेल्या STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) आधारित शिक्षण धोरणाचे सकारात्मक परिणाम आता राष्ट्रीय स्तरावर दिसू लागले आहेत. संभल जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आयआयटी बॉम्बे (IIT Bombay) येथे झालेल्या 'टेकफेस्ट २०२५' मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..या यशाचे महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत.संभल जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आशियातील सर्वात मोठ्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान महोत्सवात (Techfest 2025) आपल्या कौशल्याचे प्रदर्शन केले.1) इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांशी थेट स्पर्धाइयत्ता ४ थी ते ९ वी मध्ये शिकणाऱ्या या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी 'कोझमोक्लिंच' (CozmoClench) आणि 'मेस्मेराईझ' (Mesmerize) यांसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या रोबोटिक्स स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांनी देशभरातील बी.टेक (B.Tech) विद्यार्थ्यांच्या २५० हून अधिक संघांना तगडी झुंज दिली. त्यांच्या या तांत्रिक प्रगतीमुळे आयआयटी बॉम्बेने त्यांना 'एक्सलन्स सर्टिफिकेट' (Excellence Certificate) देऊन गौरवले आहे..2) सर्वसमावेशक यशाचे उदाहरणजिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडलेल्या ११ विद्यार्थ्यांच्या या पथकात केवळ हुशार मुलेच नव्हती, तर मुली, दिव्यांग विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांचाही समावेश होता. 'सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन'ने या मुलांना तांत्रिक प्रशिक्षण दिले, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील ही मुले राष्ट्रीय व्यासपीठावर चमकू शकली..3) उत्तर प्रदेशच्या शिक्षण धोरणाचा विजयया यशामागे योगी सरकारचे 'समान संधी' आणि 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षण' हे व्हिजन कारणीभूत असल्याचे मानले जाते.या विद्यार्थ्यांनी याआधी आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी कानपूरमध्येही आपली प्रतिभा सिद्ध करून सन्मान मिळवला आहे.सरकारी शाळेतील मुलेही रोबोटिक्स आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानात पारंगत होऊ शकतात, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे..प्रशासकीय पाठबळबेसिक शिक्षण अधिकारी अलका शर्मा यांनी सांगितले की, प्रशासकीय सहकार्य आणि योग्य मार्गदर्शनामुळेच या विद्यार्थ्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी जाऊन आपली ओळख निर्माण करता आली. संभल जिल्ह्याने शिक्षण आणि तांत्रिक नवनिर्मितीच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय लिहिला आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश आता केवळ कायदा-सुव्यवस्थेतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक सक्षमीकरणातही देशाला दिशा दाखवत आहे..