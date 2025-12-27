देश

योगी सरकारच्या STEM नीतीचा डंका; संभलच्या मुलांनी IIT बॉम्बेमध्ये बी.टेकच्या विद्यार्थ्यांना दिली टक्कर!

संभल जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आयआयटी बॉम्बे (IIT Bombay) येथे झालेल्या 'टेकफेस्ट २०२५' मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली.
government school student sambhal district

government school student sambhal district

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राबवलेल्या STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) आधारित शिक्षण धोरणाचे सकारात्मक परिणाम आता राष्ट्रीय स्तरावर दिसू लागले आहेत. संभल जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आयआयटी बॉम्बे (IIT Bombay) येथे झालेल्या 'टेकफेस्ट २०२५' मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
education
student
CM Yogi Adityanath
iit bombay
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com