CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..’

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, गुजरात हे नेहमीच भारताला दिशा देणारे राज्य राहिले आहे. भगवान श्रीकृष्ण उत्तर प्रदेशातून (यूपी) याच भूमीवर येऊन द्वारकाधीश बनले आणि धर्माच्या स्थापनेला पुढे नेले..स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी येथूनच आर्य समाज आंदोलनाची सुरुवात केली. ही भूमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांची कर्मभूमी राहिली आहे..सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवार, १२ नोव्हेंबर रोजी गुजरातच्या एकता नगर येथे सरदार पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या 'भारत पर्व २०२५' मध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद लुटला आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे जाऊन लोहपुरुष सरदार पटेलांना नमन केले..स्टॅच्यू ऑफ युनिटी: भारताच्या एकात्मतेचे प्रतीकमुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे दर्शन घेण्याची संधी त्यांना २०१८ मध्ये मिळाली होती, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्याचे लोकार्पण केले होते.• मोदींचे व्हिजन: आज हे स्थळ जागतिक पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. ही मूर्ती भारताच्या एकतेची मूर्ती आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचा परिणाम आहे.• गौरवशाली परंपरा: भारत आता आपल्या महापुरुषांच्या वारशाचा सन्मान करत आहे आणि तो भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्रोत बनवत आहे..विकसित भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्नसीएम योगी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी विरासत, विकास आणि गरीब कल्याण या परंपरांना पुढे नेत विकसित भारताचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्येतील भव्य राम मंदिर, केदारनाथ-बद्रीनाथचे पुनर्निर्माण आणि महाकाल लोक यांसारखे प्रकल्प भारताची आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक शक्ती दर्शवतात.काशीमध्ये दरवर्षी ११ ते १२ कोटी भाविक येतात, तर अयोध्येत ६ ते ८ कोटी लोक दर्शनासाठी पोहोचतात..सरदार पटेल: अखंड भारताचे शिल्पकारमुख्यमंत्री म्हणाले की, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताच्या अखंडतेचा पाया रचला. इंग्रजांची इच्छा नव्हती की भारत एकसंध राहावा, पण सरदार पटेलांनी आपल्या दूरदृष्टीने ५६३ संस्थानांना भारतीय गणराज्यात सामील करून 'एक भारत' निर्माण केला. आज पंतप्रधान मोदी त्याच परंपरेला पुढे घेऊन जात भारताला 'श्रेष्ठ भारत' बनवत आहेत. सीएम योगी म्हणाले की, जुनागढ आणि हैदराबाद सारखी संस्थाने सरदार पटेलांनी दृढतेने भारतात विलीन केली..नवा भारत सुरक्षिततेशी तडजोड करत नाही"नवा भारत आता आपल्या सुरक्षा, संप्रभुता आणि अखंडतेशी कोणतीही तडजोड करत नाही," असे सीएम योगींनी ठामपणे सांगितले. जो कोणी भारताच्या एकतेला आव्हान देईल, त्याला नक्कीच उत्तर दिले जाईल. गेल्या ११ वर्षांत देशाने हे स्पष्टपणे पाहिले आहे..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.भारत पर्व २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशसह गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय यांसारख्या राज्यांच्या कलाकारांनी लोकनृत्य आणि सांस्कृतिक सादरीकरणाने उपस्थितांचे मन मोहून टाकले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व कलाकारांचे कौतुक करून त्यांचा उत्साह वाढवला. सीएम योगींनी भारत दर्शन मंडप आणि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तसेच विविध राज्यांच्या प्रदर्शनी स्टॉल्सचे अवलोकन केले. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी परिसरात लोकांनी 'भारत माता की जय' आणि 'जय श्रीराम' च्या घोषणा देऊन त्यांचे स्वागत केले. त्यांनी व्हिजिटर्स बुकमध्ये आपले अनुभव नोंदवले आणि नर्मदा नदीच्या सुंदर दृश्याचा आनंद घेतला.