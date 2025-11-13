देश

CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..’

CM Yogi Adityanath Praises Gujarat’s Glorious Heritage: सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी गुजरातच्या भारताला दिशा देणाऱ्या भूमीचे गौरवगान केले. सरदार पटेलांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त एकता नगर येथे सहभाग.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, गुजरात हे नेहमीच भारताला दिशा देणारे राज्य राहिले आहे. भगवान श्रीकृष्ण उत्तर प्रदेशातून (यूपी) याच भूमीवर येऊन द्वारकाधीश बनले आणि धर्माच्या स्थापनेला पुढे नेले.

