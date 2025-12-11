CM Yogi Adityanath : सीएम योगींकडून गोरखपूरमधील दोन निवारागृहांची पाहणी; गरजूंना ब्लँकेट आणि जेवण वाटप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, कडाक्याच्या थंडीपासून प्रत्येक गरजू व्यक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानजनक आश्रय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी सर्व निवारागृह पूर्ण क्षमतेने चालवले जात आहेत. तसेच, तहसील आणि नगर परिषदांना गरजूंना गरम कपडे व ब्लँकेटचे वाटप आणि शेकोट्यांची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवारी उशिरा सायंकाळी गोरखपूर महानगरातील दोन निवारागृहांची पाहणी केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते..अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देशपाहणीदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, प्रत्येक गरजूंना निवारागृहांमध्ये उत्तम सुविधा दिल्या जाव्यात. प्रशासनाने याला प्राधान्य देऊन सर्व निवारागृहांमध्ये पुरेशा प्रमाणात बिछाने व ब्लँकेट असल्याची खात्री करावी. स्वच्छतेची पूर्ण काळजी घेतली जावी. तसेच, ज्यांच्याकडे भोजनाची व्यवस्था नाही, त्यांना भोजनही उपलब्ध करून दिले जावे..मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वे स्टेशनजवळ आणि झूलेलाल मंदिराच्या जवळ असलेल्या निवारागृहांची पाहणी केली आणि तेथे थांबलेल्या लोकांशी संवाद साधून सुविधांची तपासणी केली. निवारागृहांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या हाताने गरजूंना ब्लँकेट आणि भोजनाचे वाटप केले आणि सरकार त्यांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले..लोकांशी आत्मिय संवादसीएम योगी यांनी निवारागृहांमध्ये थांबलेल्या सर्व लोकांची चौकशी केली, तसेच त्यांच्याशी आत्मिय संवाद साधला.निवारागृहांमध्ये देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गगहा, चौरीचौरा यासह पूर्वांचलच्या विविध भागांतील नागरिकांव्यतिरिक्त बिहारमधून आलेले लोकही थांबले होते. कोणी परीक्षेसाठी, कोणी डॉक्टरांना दाखवण्यासाठी, तर कोणी कामाच्या शोधात गोरखपूरला आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना निवारागृहात काही अडचण आहे का, असे विचारले असता, सर्वांनी व्यवस्थेबद्दल समाधानकारक उत्तर दिले..मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांची चौकशी आणि गरजांची विचारणा केल्याने तेथे थांबलेले लोक भावनावश झाले. त्यांच्या राहण्याची आणि भोजनाची माहिती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः आले आहेत, यावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता.निवारागृहांची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कडाक्याच्या थंडीपासून सामान्य नागरिकांच्या बचावासाठी शासन आणि प्रशासन संवेदनशील आहे.."प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन अमूल्य आहे. कोणत्याही व्यक्तीने फुटपाथ, प्लॅटफॉर्म किंवा रस्त्यावर उघड्यावर झोपू नये, यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. जर कोणी उघड्यावर आढळला, तर त्याला निवारागृहात पोहोचवले जावे आणि यावर सतत लक्ष ठेवले जावे."तहसील आणि नगर परिषदांना गरम कपडे आणि ब्लँकेट वाटपासाठी निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. तसेच, अत्यंत थंडी असलेल्या ठिकाणी पुरेशा शेकोट्यांची (अलाव) व्यवस्था करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.सीएम योगी म्हणाले की, महानगर गोरखपूरमध्ये नगर निगमद्वारे १४ निवारागृहे चालवली जात आहेत, जिथे ७०० ते १००० गरजू लोक आश्रय घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.