CM Yogi Adityanath : सीएम योगींकडून गोरखपूरमधील दोन निवारागृहांची पाहणी; गरजूंना ब्लँकेट आणि जेवण वाटप

कडाक्याच्या थंडीपासून प्रत्येक गरजू व्यक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानजनक आश्रय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे की, कडाक्याच्या थंडीपासून प्रत्येक गरजू व्यक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानजनक आश्रय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी सर्व निवारागृह पूर्ण क्षमतेने चालवले जात आहेत. तसेच, तहसील आणि नगर परिषदांना गरजूंना गरम कपडे व ब्लँकेटचे वाटप आणि शेकोट्यांची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवारी उशिरा सायंकाळी गोरखपूर महानगरातील दोन निवारागृहांची पाहणी केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.

