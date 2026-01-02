देश

UP: भूमाफियांवर 'बुलडोझर' प्रहार; आजारी मेजरच्या लेकीला २४ तासांत परत मिळाले घर, अंजना म्हणाली- 'थँक्यू योगी अंकल!'

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्र्यांच्या तत्परतेने अंजनाला मिळाला न्याय; भूमाफियांवर कारवाई
CM Yogi adityanath ensures justice for woman, strong message against powerful offenders, swift government action

दबंग भूमाफियांनी बळकावलेले आपले हक्काचे घर परत मिळेल, अशी आशा सोडून दिलेल्या अंजना नावाच्या तरुणीसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात सुखाची ठरली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कडक सूचनेनंतर, अवघ्या २४ तासांच्या आत पोलिसांनी कारवाई करत अंजना यांचे कोट्यवधींचे घर भूमाफियांच्या तावडीतून सोडवून त्यांच्या ताब्यात दिले. आपल्या वडिलांचे घर पुन्हा मिळाल्यावर भावूक झालेल्या अंजनाने डोळ्यांत पाणी आणून "गॉड ब्लेस यू योगी अंकल" असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

