Uttar Pradesh: सीएम योगींचे 'जनता दर्शन'; गरजूला घर आणि रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक मदतीचे आश्वासन, ३०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या

गोरखपूर दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सातत्याने नागरिकांशी थेट संवाद साधला. गुरुवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिरात आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ३०० लोकांच्या समस्या ऐकल्या आणि त्यांच्या निराकरणाचे आश्वासन दिले..ते स्पष्टपणे म्हणाले की, सरकार प्रत्येक गरजू व्यक्तीला पक्के घर आणि गंभीर आजारी रुग्णांना उपचारासाठी संपूर्ण आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे..३०० लोकांची भेट आणि त्वरित कारवाईचे आदेशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिर परिसरात आयोजित जनता दर्शनमध्ये सुमारे ३०० लोकांची थेट भेट घेतली. महंत दिग्विजयनाथ स्मृती भवनात बसलेल्या लोकांपर्यंत सीएम योगी स्वतः पोहोचले आणि त्यांनी एकामागून एक त्यांच्या समस्या ऐकल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी वेळेनुसार आणि निष्पक्षपणे समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले..घरातून बेदखल झालेल्या एका महिलेला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, तिला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पक्के घर मिळवून दिले जाईल. त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले..उपचारांसाठी पैशाची कमतरता येऊ देणार नाहीगंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्री योगी यांनी आश्वासन दिले की, पैशांच्या कमतरतेमुळे कोणाचाही उपचार थांबणार नाही. गंभीर प्रकरणांमध्ये उपचाराचा अंदाजपत्रक (Estimate) त्वरित तयार करून पाठवावा, जेणेकरून विवेकाधीन निधी आणि सरकारी योजनांतून त्वरित आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता येईल, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..जमीन आणि वादांवर कठोर पवित्राजमीन बळकावणे आणि वादविवादांशी संबंधित तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले. दबंगगिरी करून कोणत्याही गरजू व्यक्तीच्या जमिनीवर कब्जा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. एका महिलेला तिच्या जमिनीचा ताबा तातडीने मिळवून देण्याचा आदेशही त्यांनी यावेळी दिला..गोरखपूरमध्ये सीएम योगींनी 'जनता दर्शन'मध्ये ऐकल्या समस्या; म्हणाले, 'चिंता न करता उपचार करा, सरकार करेल मोठी आर्थिक मदत' .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व अधिकाऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट केले की, जनतेच्या समस्यांवर प्रत्येक अधिकाऱ्याने त्वरित आणि संवेदनशीलतेने काम करावे. कोणत्याही पात्र व्यक्तीला सरकारी योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचण आल्यास गंभीर चौकशी करून निष्काळजीपणा आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला..