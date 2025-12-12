देश

Uttar Pradesh: सीएम योगींचे 'जनता दर्शन'; गरजूला घर आणि रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक मदतीचे आश्वासन, ३०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या

CM Yogi Adityanath Direct Interaction With Citizens at Janata Darshan: सीएम योगी आदित्यनाथ यांच्या जनता दर्शनमध्ये ३०० नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून तत्काळ कारवाईचे निर्देश. घर, उपचार आणि जमीन संरक्षणाबाबत महत्त्वाची आश्वासने.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोरखपूर दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सातत्याने नागरिकांशी थेट संवाद साधला. गुरुवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिरात आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ३०० लोकांच्या समस्या ऐकल्या आणि त्यांच्या निराकरणाचे आश्वासन दिले.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
political
Development
CM Yogi Adityanath
law
Government schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com