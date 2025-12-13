देश

CM Yogi Adityanath: सीएम योगींच्या 'पत्रा'मुळे घुसखोरांमध्ये खळबळ; महापौर, आमदार आणि भाजप पदाधिकारी घरोघरी वाटत आहेत संदेश

CM Yogi Adityanath’s Letter Sparks Statewide Action: सीएम योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘पत्रा’नंतर उत्तर प्रदेशात घुसखोरांविरोधातील कारवाई तीव्र झाली असून, भाजपचे लोकप्रतिनिधी घरोघरी जाऊन नागरिकांना सतर्कतेचा संदेश देत आहेत.
उत्तर प्रदेशात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवरची कारवाई सुरूच आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'योगींची पाती' (योगींचे पत्र/संदेश) आल्यामुळे घुसखोरांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. सीएम योगी यांनी आपल्या संदेशात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, 'एकाही घुसखोराला सहन केले जाणार नाही.'

