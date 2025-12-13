CM Yogi Adityanath: सीएम योगींच्या 'पत्रा'मुळे घुसखोरांमध्ये खळबळ; महापौर, आमदार आणि भाजप पदाधिकारी घरोघरी वाटत आहेत संदेश

उत्तर प्रदेशात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवरची कारवाई सुरूच आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'योगींची पाती' (योगींचे पत्र/संदेश) आल्यामुळे घुसखोरांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. सीएम योगी यांनी आपल्या संदेशात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, 'एकाही घुसखोराला सहन केले जाणार नाही.'.संसाधनांवर हक्क केवळ नागरिकांचा आहे, घुसखोरांचा नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. भाजपचे महापौर, आमदार आणि पदाधिकारी हे पत्र घेऊन घरोघरी आणि परिसरात वाटत आहेत. ते लोकांना सीएम योगींचा संदेश ऐकवत आहेत आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन करत आहेत..लखनौमध्ये कारवाई होताच पळापळकाही दिवसांपूर्वी लखनौच्या महापौरांनी अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये झाडाझडती साठी पथकासोबत अचानक भेट दिली, तेव्हा पथकाला बघून परिसरात मोठी धावपळ उडाली. झोपड्यांमधून महिला आणि पुरुष पळताना दिसले. या कारवाईमुळे घुसखोरांमध्ये मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे..सीएम योगींच्या पत्रातील स्पष्ट संदेशसोमवारी योगी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणादरम्यान महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे की, घुसखोरांसाठी लाल गालिचा अंथरला जाऊ शकत नाही.यावरून हे स्पष्ट आहे की, घुसखोर कोणत्याही किमतीत स्वीकार्य नाहीत. संसाधनांवर अधिकार नागरिकांचा आहे, घुसखोरांचा नाही. उत्तर प्रदेशची सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि मजबूत कायदा-व्यवस्था हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. राज्यात अवैधपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर आणि निर्णायक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.".सर्व नगर परिषदांना संशयास्पद परदेशी नागरिकांची ओळख करून त्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सतर्क राहावे आणि घरगुती किंवा व्यावसायिक कामांसाठी कोणत्याही व्यक्तीला नोकरीवर ठेवण्यापूर्वी त्यांची ओळख (Identity) नक्की तपासावी. ते लिहितात की, "राज्याची सुरक्षा ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, कारण सुरक्षा हाच समृद्धीचा आधार आहे.".CM Yogi Adityanath : रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरांवर यूपीत कठोर कारवाई; सीएम योगींनी स्वतः घेतली सूत्रे, म्हणाले: 'सफाई आवश्यक'.लोकप्रतिनिधी मैदानात सक्रियया पत्रानंतर मुख्यमंत्री योगी स्वतः अनेक जिल्ह्यांमध्ये बैठका घेऊन सक्रिय झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रिजेश पाठक यांनीही जिल्ह्यांमध्ये बैठका घेतल्या आहेत. महापौर, आमदार आणि भाजपचे कार्यकर्ते 'योगींची पाती' घेऊन घरोघरी जात आहेत आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा संदेश लोकांना ऐकवत आहेत. नागरिक आणि पदाधिकाऱ्यांना अपील करण्यात येत आहे की, त्यांनी योगींच्या संदेशाचे पालन करावे. घर, दुकान आणि आस्थापनांमध्ये काम देण्यापूर्वी व्यक्तीचे Verification नक्की करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.