राम जन्मभूमी आंदोलनाचे आधारस्तंभ होते वेदांती महाराज; अयोध्येत सीएम योगींनी ब्रह्मलीन महंतांना वाहिली श्रद्धांजली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्या येथील हिंदू धाम आश्रम गाठून वशिष्ठ भवनचे ब्रह्मलीन महंत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज यांच्या पार्थिवावर श्रद्धासुमन अर्पण केले.
सकाळ वृत्तसेवा
