राम जन्मभूमी आंदोलनाचे आधारस्तंभ होते वेदांती महाराज; अयोध्येत सीएम योगींनी ब्रह्मलीन महंतांना वाहिली श्रद्धांजली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी अयोध्या येथील हिंदू धाम आश्रम गाठून वशिष्ठ भवनचे ब्रह्मलीन महंत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज यांच्या पार्थिवावर श्रद्धासुमन अर्पण केले..यावेळी योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती अभियानाचे ज्येष्ठ सदस्य आणि वशिष्ठ भवन, अयोध्याचे महंत डॉ. रामविलास वेदांती महाराज आज भौतिकरित्या आपल्यात नसले तरी, त्यांचे संपूर्ण जीवन अयोध्या धामचा विकास आणि रामललाच्या भव्य मंदिर निर्माणाला समर्पित होते.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, वेदांती महाराजांचे संपूर्ण आयुष्य रामकार्याला समर्पित होते. प्रभू श्रीरामांच्या पावन कथेचे वाचन करत असतानाच त्यांनी नश्वर देहाचा त्याग करून साकेतवास (स्वर्गात प्रस्थान) केला, हा एक योगायोग आहे. श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासून ते मूर्तरूप घेईपर्यंत आणि आंदोलनाच्या यशस्वी परिणामाचे साक्षीदार होण्याचे भाग्य त्यांना लाभले..२५ नोव्हेंबर रोजी श्रीराम जन्मभूमीवर नव्याने उभारलेल्या भव्य मंदिरावर धर्मध्वजा (धार्मिक ध्वज) फडकवण्याच्या समारंभातही वेदांती महाराजांची उपस्थिती होती, हे त्यांच्या समर्पण आणि निरंतर सहभागाचे स्पष्ट प्रमाण आहे.आंदोलनातील सक्रिय भूमिका१९८३ मध्ये श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती अभियानाच्या सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत आयोजित प्रत्येक आंदोलन आणि कार्यक्रमात वेदांती महाराजांची सक्रिय भूमिका राहिली. मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, "आज ते भौतिकरित्या आपल्यात नसले तरी, त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिष्यांप्रति तसेच आश्रमवासीयांप्रति संवेदना व्यक्त करण्यासाठी मी अयोध्या येथे आलो आहे.".गोरक्षपीठाशी घनिष्ट संबंधमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, गोरक्षपीठाशी वेदांती महाराजांचे अत्यंत जवळचे आणि आत्मीय नाते होते:१९४९ मध्ये अयोध्या धाम येथे प्रभू श्रीराम यांची मूर्ती प्रकट झाली, त्यावेळी गोरक्षपीठाचे तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज आणि वेदांती महाराजांचे पूज्य गुरु बाबा अभिराम दास जी त्या ऐतिहासिक अभियानाचा भाग होते.१९८३ मध्ये जेव्हा श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समितीची स्थापना झाली आणि त्यांचे पूज्य गुरुदेव, गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री अवेद्यनाथ जी महाराज त्या समितीचे अध्यक्ष बनले, तेव्हापासून डॉ. रामविलास वेदांती महाराज ज्येष्ठ सदस्य म्हणून या आंदोलनाशी निरंतर जोडले गेले होते..जीवन साधना पूर्ण झालीमंदिराचे भूमिपूजन (५ ऑगस्ट २०२०), प्राणप्रतिष्ठा (२२ जानेवारी २०२४) आणि धर्मध्वजाचे आरोहण (२५ नोव्हेंबर २०२५) या सर्व ऐतिहासिक कार्यक्रमांचे वेदांती महाराज साक्षीदार राहिले. त्यांनी रामललाला विराजमान होताना, भव्य मंदिर निर्माण होताना आणि दिव्य-भव्य अयोध्या साकार होताना पाहिले आणि रामकथा गात असतानाच त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. हे त्यांच्या जीवन साधना आणि संकल्पाचे फलित होते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रभू श्रीरामांना प्रार्थना केली की, त्यांनी वेदांती महाराजांना आपल्या श्रीचरणांमध्ये स्थान द्यावे..रीवा येथे सुरू होती रामकथाडॉ. रामविलास वेदांती महाराज मध्य प्रदेशातील लालगावजवळील भठवा गावात रामकथा वाचन करत होते. १७ डिसेंबरपर्यंत कथेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, शनिवारी रात्री छातीत दुखू लागल्याने आणि अस्वस्थता जाणवल्याने त्यांना उपचारासाठी रीवा येथे आणण्यात आले. तेथे एका सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना सोमवारी त्यांचा साकेतवास झाला..