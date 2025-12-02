CM Yogi Adityanath : प्रभावी पोलीस अधिकारी होण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितला खास 'गुरुमंत्र'

लखनऊ - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी २३ प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी औपचारिक भेट घेतली. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशसारखे मोठे राज्य पोलिसांसाठी अनेक आव्हाने घेऊन येते. त्यामुळे प्रशिक्षण कालावधीला अधिकाऱ्यांनी शिकण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि स्वतःचा 'पोलिसिंग मॉडेल' मजबूत करण्यासाठीची सुवर्णसंधी मानावी..पोलीस अधिकारी हा 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर'मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षणादरम्यान वास्तविक समस्यांवर प्रभावी आणि समाधानकारक उपाय कसा काढायचा, हे शिकणे सर्वात आवश्यक आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, पोलिस नेहमी 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' (पहिली प्रतिक्रिया देणारे) असतात. तुमची तत्परता, भाषा आणि प्राधान्य यावरच पीडित व्यक्तीचा विश्वास टिकून असतो..प्रशिक्षू अधिकाऱ्यांसाठी त्यांनी काही महत्त्वाचे सल्ले दिले:थाना (पोलीस स्टेशन) समजून घ्या: प्रशिक्षण कालावधीत पोलीस स्टेशनचा चार्ज, त्याचे प्रशासन, तपास (विवेचना), ड्युटी व्यवस्थापन आणि स्थानिक विवादांचे स्वरूप खूप बारकाईने समजून घ्या. पोलीस ठाणे (थाना) हे पोलिसिंगचा पाया आहे.ह्युमन इंटेलिजन्स: 'ह्युमन इंटेलिजन्स' हे आजही कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. स्थानिक लोकांशी संवाद, फिल्डवर उपस्थिती आणि विश्वासच तुम्हाला मजबूत बनवतो..तीन स्तरांवर समन्वय आवश्यकमुख्यमंत्री योगी यांनी 'थाना, सर्कल आणि पोलीस लाईन' या तिन्ही स्तरांवरील कार्यप्रणाली, संसाधने आणि आव्हाने समजून घेण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, या तिन्ही स्तरांमधील समन्वयच कोणत्याही जिल्ह्याची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करतो.जनप्रतिनिधींशी 'संयत' संवादजनप्रतिनिधींशी (लोकप्रतिनिधींशी) संवादाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा संवाद गरिमापूर्ण आणि संयत (संयमित) असायला हवा. 'कॅज्युअल अप्रोच' (Unprofessional Approach) पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी योग्य नाही. लोकप्रतिनिधी हे जनतेचा आवाज असतात, त्यांच्याशी समन्वय साधल्यास कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावी होते..आधुनिक गुन्ह्यांसाठी आधुनिक तयारीमुख्यमंत्री योगींनी विशेषतः महिलांवरील गुन्हे, सायबर गुन्हे आणि अवैध ड्रग्जच्या नेटवर्कविरुद्ध सतर्कता वाढवण्यावर भर दिला. ते म्हणाले:गुन्ह्यांचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे, त्यामुळे तुमची प्रतिक्रिया आणि तयारीही आधुनिक आणि त्वरित असायला हवी.डिजिटल फॉरेन्सिक, सायबर टूल्स आणि तंत्रज्ञानाचा कुशल वापर करायला शिका.पोलीस सेवेत सत्यनिष्ठा, अनुशासन (शिस्त) आणि मानवीय दृष्टी हीच सर्वात मोठी संपत्ती आहे. 'तुमचे आचरण केवळ कायदा व सुव्यवस्थेला दिशा देणार नाही, तर प्रदेशाची सुरक्षा आणि जनतेचा विश्वासही मजबूत करेल,' असे सांगत त्यांनी प्रशिक्षु अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.