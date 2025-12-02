देश

CM Yogi Adityanath : प्रभावी पोलीस अधिकारी होण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितला खास 'गुरुमंत्र'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी २३ प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी औपचारिक भेट घेतली.
cm yogi adityanath with police officer

cm yogi adityanath with police officer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लखनऊ - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी २३ प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी औपचारिक भेट घेतली. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशसारखे मोठे राज्य पोलिसांसाठी अनेक आव्हाने घेऊन येते. त्यामुळे प्रशिक्षण कालावधीला अधिकाऱ्यांनी शिकण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि स्वतःचा 'पोलिसिंग मॉडेल' मजबूत करण्यासाठीची सुवर्णसंधी मानावी.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
Police Officer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com