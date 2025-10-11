CM Yogi Adityanath : सीएम योगींच्या 'स्वदेशी अभियाना'ला नवी भरारी; 'स्वदेशी मेळ्यां'मुळे कारागिरांची दिवाळी होणार समृद्ध!

स्थानिक उत्पादनांना सन्मान मिळेल, तेव्हाच 'आत्मनिर्भर भारता'चे स्वप्न साकार होईल, ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची मूळ कल्पना आहे. हीच संकल्पना आता उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात 'स्वदेशी मेळ्यां'च्या स्वरूपात जमिनीवर उतरताना दिसत आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रेरणेने आयोजित होत असलेले हे 'स्वदेशी मेळे' केवळ स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठच मिळवून देत नाहीत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्या 'लोकल फॉर व्होकल' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पांनाही बळकट करत आहेत.दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू झालेला हा उपक्रम स्थानिक कारागीर, हस्तकलाकार आणि उद्योजकांना आर्थिक बळकटी आणि सामाजिक सन्मान दोन्ही प्रदान करत आहे..'स्वदेशी' म्हणजे फक्त अभियान नाही, ती जीवनशक्ती आहे!मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा स्पष्ट संदेश आहे की, 'स्वदेशी हे केवळ एक अभियान नाही, तर आत्मनिर्भर भारताची जीवनशक्ती आहे.' उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या आसपास बनलेली उत्पादने स्वीकारावीत आणि राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत व सांस्कृतिकदृष्ट्या गौरवान्वित करावे, हे त्यांचे धोरण आहे. हे स्वदेशी मेळे 'स्वदेशी उत्पादने स्वीकारा, उत्तर प्रदेशला सशक्त बनवा" या घोषणेला खऱ्या अर्थाने जीवंत करत आहेत..या स्वदेशी मेळ्यांचा मुख्य उद्देश स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आहे. या मेळ्यांमध्ये हस्तकलाकार आणि कारागिरांना थेट बाजारपेठ मिळते, तसेच ग्राहकांनाही देशी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि विविधता थेट अनुभवता येते. उत्पादकांना ग्राहकांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे किंमतीत पारदर्शकता राहते.या उपक्रमातून जिल्हा स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) मोठा फायदा होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन स्थानिक कारागिरांच्या उत्पन्नात वाढ होईल..केवळ व्यापार नव्हे, सांस्कृतिक उत्सवस्वदेशी मेळा हा फक्त व्यापाराचा मंच नाही, तर भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि कलेचा उत्सव आहे. येथे हातमाग, खादी, ग्रामोद्योग आणि माती कला (माटी कला) यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. लोकगीत, लोकनृत्य आणि पारंपरिक प्रदर्शनांच्या माध्यमातून सांस्कृतिक रंगांचे प्रदर्शन केले जाते.मुख्यमंत्री योगींच्या निर्देशानुसार, संस्कृती विभाग, युवक मंगल दल आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने हे मेळे केवळ आर्थिक नाही, तर सांस्कृतिक उत्सव म्हणूनही साजरे केले जात आहेत..या मेळ्यांमध्ये ग्राहकांना जीएसटी दरात विशेष सवलती आणि दिवाळीचे आकर्षक ऑफर्स मिळत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत मिळणार आहे. उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, ओडीओपी आणि विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजनांच्या लाभार्थ्यांना आपले उत्पादन प्रदर्शित करण्याची विनामूल्य संधी मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.