CM Yogi Adityanath : रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरांवर यूपीत कठोर कारवाई; सीएम योगींनी स्वतः घेतली सूत्रे, म्हणाले: 'सफाई आवश्यक'

उत्तर प्रदेशात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर निर्णायक कारवाई सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः या कारवाईची सूत्रे हाती घेतली आहेत.सोमवारी त्यांनी लिहिलेल्या ‘योगी की पाती’ मध्ये त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, उत्तर प्रदेशात एकाही घुसखोराला खपवून घेतले जाणार नाही. सीएम योगी म्हणाले की, "राज्यातील संसाधनांवर नागरिकांचा अधिकार आहे, घुसखोरांचा नाही." सार्वजनिक संसाधनांवर आलेला अनधिकृत ताण दूर करणे आवश्यक आहे..पुढील वर्षी होणाऱ्या पंचायत निवडणुका आणि २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सीएम योगी सध्या राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा दौरा करत आहेत. अलीकडेच त्यांनी प्रदेशातील प्रत्येक विभाग (मंडल) मुख्यालयात एक डिटेंशन सेंटर बनवण्याचा आणि घुसखोरांचा शोध घेण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्याचा आदेश दिला होता..सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान महत्त्वाचेसोमवारी 'योगी की पाती' मध्ये सीएम योगी यांनी लिहिले:"माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे की, 'घुसखोरांसाठी लाल गालिचा (Red Carpet) अंथरला जाऊ शकत नाही.' यातून स्पष्ट होते की, घुसखोरांना कोणत्याही किंमतीवर स्वीकारले जाणार नाही. संसाधनांवर अधिकार नागरिकांचा आहे, घुसखोरांचा नाही.'.मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेशची सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि सुदृढ कायदा-व्यवस्था ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. प्रदेशात अवैधपणे राहत असलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर आणि निर्णायक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सर्व नागरी संस्थांना (Nagar Nikay) संशयित परदेशी नागरिकांची ओळख पटवून त्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..अनधिकृत ताण दूर करणे महत्त्वाचेसीएम योगींनी पुढे लिहिले की, सार्वजनिक संसाधनांवरील अनधिकृत ताण दूर करणे देखील आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले:'योजनांचा लाभ वंचितांना मिळतो, तो वाटला जाऊ नये. याच उद्देशाने दस्तऐवज पडताळणीचे विशेष अभियान चालवले जात आहे आणि घुसखोरांना चिन्हांकित करून त्यांना डिटेंशन केंद्रांमध्ये पाठवले जात आहे, जेणेकरून पुढील कायदेशीर कारवाई करता येईल. यासाठी प्रत्येक मंडलात डिटेंशन केंद्र स्थापित केले जात आहेत.'.नागरिकांना आवाहनसीएम योगी आदित्यनाथ यांनी प्रदेशातील नागरिकांना आवाहन केले की, त्यांनी सतर्क राहावे आणि घरगुती किंवा व्यावसायिक कामांसाठी कोणत्याही व्यक्तीला नोकरीवर ठेवण्यापूर्वी त्यांची ओळख निश्चित करावी. त्यांनी लिहिले की, "प्रदेशाची सुरक्षा ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, कारण सुरक्षा हाच समृद्धीचा आधार आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.