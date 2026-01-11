CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रयागराजमध्ये मारली श्रद्धेची डुबकी; माघ मेळाव्याच्या 'मिनी कुंभ' तयारीचा घेतला आढावा!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी पवित्र प्रयागराज नगरीला भेट देऊन माघ मेळाव्याच्या तयारीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. महाकुंभ २०२५ च्या भव्य यशानंतर आता माघ मेळावा २०२६ हा 'मिनी कुंभ'च्या धर्तीवर आयोजित करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी त्रिवेणी संगमावर स्नान करून गंगा पूजन केले आणि भाविकांच्या सोयीसाठी 'माघ मेळा सेवा' नावाचे डिजिटल ॲपही लाँच केले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.संगम स्नान आणि हनुमान दर्शनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सकाळी १०:२० वाजता लखनौहून प्रयागराजमधील परेड ग्राऊंड येथील हेलिपॅडवर पोहोचले. तेथून त्यांनी थेट संगम नोज गाठले आणि त्रिवेणी संगमाच्या पवित्र जलात स्नान केले. संतांच्या उपस्थितीत गंगा पूजन करून त्यांनी राज्याच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. त्यानंतर त्यांनी प्रसिद्ध लेटे हनुमान (बडे हनुमान) मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले आणि तेथील गाईंना चारा खाऊ घातला..संतांच्या भेटी आणि डिजिटल उपक्रमस्नान आणि पूजेनंतर मुख्यमंत्री 'सतुआ बाबा' (जगद्गुरु संतोष दास) यांच्या शिबिरात पोहोचले. तेथे त्यांनी विविध आखाड्यांतील साधू-संतांची भेट घेऊन मेळ्याच्या नियोजनाबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. याच दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी 'माघ मेळा सेवा ॲप'चे उद्घाटन केले. हे ॲप भाविकांना मेळा क्षेत्रात मार्ग शोधण्यासाठी, घाट आणि आरोग्य सुविधांची माहिती मिळवण्यासाठी डिजिटल मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहे..प्रशासकीय आढावा आणि 'मिनी कुंभ' संकल्पनामुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत 'मिनी कुंभ' सारखी शिस्त आणि व्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिले. यावर्षी माघ मेळा सुमारे ८०० हेक्टर क्षेत्रात ७ सेक्टरमध्ये पसरलेला आहे. मकर संक्रांतीला सुमारे दीड कोटी, तर मौनी अमावस्येला ३.५ ते ५ कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. या काळात कोणताही 'व्हीआयपी' (VIP) प्रोटोकॉल पाळला जाणार नाही, जेणेकरून सामान्य भाविकांना त्रास होणार नाही. मेळा क्षेत्रात ४५० हून अधिक एआय (AI) युक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन सर्व्हिलन्स आणि एनडीआरएफ-एसडीआरएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.रामानंदाचार्य जयंती सोहळ्यात सहभागआपल्या दौऱ्याच्या उत्तरार्धात मुख्यमंत्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य यांच्या ७२६ व्या जन्मोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी "प्रत्येक व्यक्तीला देवाच्या आश्रयाला जाण्याचा अधिकार आहे," हा ७०० वर्षांपूर्वीचा रामानंदाचार्यांचा समतेचा संदेश पुन्हा अधोरेखित केला आणि समाजातील ऐक्याचे आवाहन केले.मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा माघ मेळाव्याला केवळ एक धार्मिक उत्सव न ठेवता, तो जागतिक स्तरावरील एक सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित सोहळा बनवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.