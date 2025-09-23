CM Yogi Adityanath Meets Traders : व्यापाऱ्यांच्या भेटीसाठी रस्त्यावर उतरले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ; जीएसटी सुधारणा जनजागरणाची दिली हाक

गोरखपूर: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी जीएसटी सुधारणांवर जनजागृती करण्यासाठी पदयात्रेत भाग घेतला. यावेळी ते थेट व्यापाऱ्यांपर्यंत पायी चालत पोहोचले. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला..मुख्यमंत्री म्हणाले की, जीएसटीमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना दिलेली खास भेट आहे. .Yogi Adityanath: पंतप्रधान मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त योगींचा मोठा उपक्रम; चार लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन व मानधनवाढ.सणासुदीच्या काळात वस्तूंवरील कर कमी झाल्यामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे बाजारात मागणी वाढेल, परिणामी उत्पादन वाढून अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि रोजगार निर्मिती होईल..योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, शारदीय नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली जीएसटीचे दर कमी करण्यात आले आहेत. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा मानली जात आहे. अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कर ५ टक्के किंवा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे..Uttar Pradesh : कर प्रणालीतील सुधारणा ही भारताच्या स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये मैलाचा दगड ठरेल; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ .प्रमुख वस्तू आणि सेवांवरील नवे कर दर:जीवनरक्षक औषधे: पूर्णपणे करमुक्त.इतर औषधे: ५ टक्के कर.शेतकऱ्यांची सामग्री: ५ टक्के किंवा करमुक्त.शिक्षण सामग्री: १२ टक्क्यांवरून थेट करमुक्त.या सुधारणांमुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी मोठा फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.