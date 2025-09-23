CM Yogi Adityanath Meets Traders : व्यापाऱ्यांच्या भेटीसाठी रस्त्यावर उतरले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ; जीएसटी सुधारणा जनजागरणाची दिली हाक

देश

गोरखपूर: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी जीएसटी सुधारणांवर जनजागृती करण्यासाठी पदयात्रेत भाग घेतला. यावेळी ते थेट व्यापाऱ्यांपर्यंत पायी चालत पोहोचले. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला.

