CM Yogi Adityanath: परदेशात जाण्याऐवजी.. योगी आदित्यनाथ यांचा तरुणांना सल्ला पंतप्रधानांच्या संकल्पांना रोजच्या जीवनाचा भाग बनवा'

Uttar Pradesh Development: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश आणि भारताच्या विकासासाठी 'पंचप्रण' संकल्प रोजच्या जीवनाचा भाग बनवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी तरुणांना परदेशात जाण्याऐवजी देशातील पर्यटन स्थळांना भेट देण्याचा सल्ला दिला.
गोरखपूर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी गोरखपूर येथील महायोगी गोरखनाथ विद्यापीठात 'विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश व्हिजन-२०४७' या कार्यशाळेत सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकार काम करत आहे.

