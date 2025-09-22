CM Yogi Adityanath: परदेशात जाण्याऐवजी.. योगी आदित्यनाथ यांचा तरुणांना सल्ला पंतप्रधानांच्या संकल्पांना रोजच्या जीवनाचा भाग बनवा'

गोरखपूर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी गोरखपूर येथील महायोगी गोरखनाथ विद्यापीठात 'विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश व्हिजन-२०४७' या कार्यशाळेत सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकार काम करत आहे..त्यांनी सांगितले की, गेल्या नऊ वर्षांत उत्तर प्रदेशातील प्रति व्यक्ती उत्पन्न आणि राज्याच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) तिप्पट वाढ झाली आहे. विकासाची ही गती प्रत्येक क्षेत्रात पाहायला मिळत आहे. सरकारने जारी केलेला क्यूआर कोड प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मोबाईलमध्ये स्कॅन करून, राज्याच्या विकासासाठी आपले मौल्यवान सूचना पाठवून द्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले..उत्तर प्रदेशच्या आर्थिक प्रगतीचा वेधमुख्यमंत्री म्हणाले की, १९४७ मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्तर प्रदेशचा वाटा १४ टक्के होता, जो नंतर कमी होत गेला. २०१७ पर्यंत राज्याची जीडीपी १२ लाख ३६ हजार कोटी रुपये होती. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती ३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल, म्हणजेच नऊ वर्षांत तिप्पट वाढ. त्याचप्रमाणे, राज्यातील प्रति व्यक्ती उत्पन्नही नऊ वर्षांत ४५ हजार रुपयांवरून १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे..“विकसित भारत घडवायचा असेल, तर सर्वात आधी उत्तर प्रदेश विकसित करणे आवश्यक आहे. हे देशाचे हृदयस्थान आहे आणि देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या येथे राहते. राज्यातील प्रत्येक गाव, शहर आणि वस्तीचा विकास झाला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले..पंचप्रण आणि नऊ संकल्पांचे महत्त्वपंतप्रधान मोदींनी भारताच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात २०४७ पर्यंत विकसित भारतासाठी 'पंचप्रण' दिले आहेत, ज्यानुसार आपण सर्वांनी पुढे जायला हवे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी हे संकल्प रोजच्या जीवनाचा भाग बनवण्याचे आवाहन केले..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.पाच महत्त्वाचे संकल्प:जलसंधारण: पाण्याचा योग्य वापर आणि साठा करण्याचे धोरण.पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी, प्रत्येकाने आईच्या नावाने एक झाड लावावे.स्वच्छता: स्वच्छतेमुळेच पूर्वीच्या तुलनेत पूर्वांचलमध्ये एन्सेफलायटिससारख्या रोगांचा प्रसार थांबला आहे.आत्मनिर्भरता: ‘स्वदेशी’ आणि ‘लोकल फॉर व्होकल’ (स्थानिक उत्पादनांचा वापर) याला प्रोत्साहन देणे.भारतातच पर्यटन: परदेशात जाण्याऐवजी देशातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांना भेट देणे. आपल्या देशात चार धाम, ५१ शक्तिपीठे आणि १२ ज्योतिर्लिंगांसारखी अनेक ठिकाणे आहेत. यामुळे आपला पैसा देशातच राहील आणि अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल.याशिवाय, त्यांनी नैसर्गिक शेतीलाही प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. रासायनिक खतांमुळे वाढणाऱ्या कर्करोग आणि मधुमेहासारख्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नैसर्गिक शेती फायदेशीर आहे, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.