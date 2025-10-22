CM Yogi Adityanath Decision: सीएम योगींचा मोठा निर्णय: उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीत माजी अग्निवीरांना २० टक्के आरक्षण निश्चित!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस दलाच्या विविध संवर्गातील थेट भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी २० टक्के समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) पुन्हा एकदा निश्चित केले आहे..यामध्ये पोलीस शिपाई (Constable), पीएसी जवान, जेल वॉर्डर, माऊंटेड पोलीस आणि अग्निशमन दलातील (Firemen) कर्मचाऱ्यांच्या पदांचा समावेश आहे. लष्कराचे प्रशिक्षण घेतलेल्या या जवानांना राज्याच्या कायदा अंमलबजावणीच्या चौकटीत आणणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..लखनऊ येथे आयोजित 'पोलीस स्मृती दिन' (Police Commemoration Day) कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी यांनी ही मोठी घोषणा केली. २०२६ पासून सशस्त्र दलात आपली चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना पोलीस दलात भरतीसाठी प्राधान्य दिले जाईल..याशिवाय, माजी अग्निवीरांना उच्च वयोमर्यादेत तीन वर्षांची शिथिलता (Age Relaxation) दिली जाईल आणि त्यांच्या लष्करी सेवेचा कालावधी त्यांच्या एकूण वयाच्या गणनेतून वगळला जाईल..पोलीस सुधारणा आणि भरतीची मोठी प्रक्रियामुख्यमंत्री योगी यांनी माहिती दिली की, २०१७ पासून उत्तर प्रदेशात २.१९ लाखाहून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे, ज्यात ३४,००० महिलांचा समावेश आहे. याच काळात १.५२ लाख कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती (Promotions) झाली असून, सध्या आणखी २८,१५४ पदांवर भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे..नवीन भरती झालेल्या जवानांना आता सायबर गुन्हेगारी मॉड्यूल आणि संवेदनशीलतेवर आधारित संवाद (Sensitivity-based communication) अशा हायब्रीड मॉडेलवर आधारित प्रशिक्षण दिले जात आहे..शहीद कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आधारमुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले की, शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आधार देणे, हे त्यांच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या उत्तर प्रदेशातील विविध दलांच्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा म्हणून एकूण ३०.७० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली..Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय; कचरा संकलनासाठी वर्षाकाठी १८ कोटी ३२ लाखांचा खर्च मंजूर.यासोबतच, अधिकाऱ्यांच्या निवास सुविधा सुधारण्यासाठी ३.५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर उत्तर प्रदेश पोलीस शिक्षण निधीतून या कुटुंबांतील मुलांना ५१.१० लाख रुपयांच्या शिष्यवृत्त्या (Scholarships) देण्यात आल्या आहेत. उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना पदके देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मानही करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.