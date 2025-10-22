देश

CM Yogi Adityanath Decision: सीएम योगींचा मोठा निर्णय: उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीत माजी अग्निवीरांना २० टक्के आरक्षण निश्चित!

UP Police Agniveer Reservation: ​उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस दलाच्या विविध संवर्गातील थेट भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी २० टक्के समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) पुन्हा एकदा निश्चित केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
