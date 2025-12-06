Dr. Babasaheb Ambedkar: 'बाबासाहेबांच्या प्रत्येक मूर्तीला संरक्षक भिंत आणि छत मिळणार'; महापरिनिर्वाण दिनी योगींची मोठी घोषणा

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथी (महापरिनिर्वाण दिवस) निमित्ताने सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी गरीब, दलित आणि समाजातील दुर्बळ घटकांच्या कल्याणासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. लखनऊमध्ये बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण केल्यानंतर आयोजित श्रद्धांजली सभेत सीएम योगी बोलत होते..कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मानधनाची हमीसीएम योगींनी यावेळी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Group D), कंत्राटी कर्मचारी (Contract Employees) आणि सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. ते म्हणाले:"चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान मानधन (Minimum Wages) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महामंडळाची (Corporation) स्थापना देखील झाली आहे. येत्या एका-दोन महिन्यांत या कर्मचाऱ्यांना किमान मानधनाची हमी मिळेल.".मूर्तींच्या सन्मान आणि संरक्षणाची घोषणाबाबासाहेबांच्या मूर्तींच्या संरक्षणाबाबत सीएम योगींनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ते म्हणाले की, आता कोणत्याही विघ्नसंतोषी व्यक्तीला बाबासाहेबांच्या मूर्तीसोबत छेडछाड करता येणार नाही. प्रत्येक मूर्तीच्या चारही बाजूंनी संरक्षक भिंत (Boundary Wall) बांधली जाईल. ज्या ठिकाणी मूर्तीवर छत्र (Canopy) नसेल, तिथे छत्र लावून बाबासाहेबांच्या मूर्तीचा पूर्ण सन्मान आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल..दलित वस्त्यांसाठी 'कनेक्टिव्हिटी' योजनासीएम योगींनी घोषणा केली की, राज्यातील प्रत्येक दलित, झोपडपट्टी (Malin Basti), अनुसूचित जाती वस्ती आणि आदिवासी वस्त्यांना कनेक्टिव्हिटी योजनांशी जोडले जाईल. ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागाने बहुतांश वस्त्यांना जोडले असले तरी, जर कोणतीही वस्ती राहिली असेल, तर तिला त्वरित जोडण्यात येईल..बाबासाहेबांना 'प्रेरणा दिवस' म्हणून नमनबाबासाहेबांना नमन करताना सीएम योगी म्हणाले की, आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणा दिवस आहे. बाबासाहेबांनी अगदी जमिनीपासून आकाशाच्या उंचीपर्यंत पोहोचण्यासाठी जो परिश्रम केला, ज्या अडचणींचा सामना केला, तो अतुलनीय आहे. त्यांनी कोट्यवधी दलित, मागासलेल्या आणि वंचितांना सन्मानजनक जीवन जगण्याची नवी संधी उपलब्ध करून दिली. आजचा दिवस त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आहे..सीएम योगींनी सांगितले की, बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत न्याय, समता आणि बंधुता हे तीन शब्द ठेवले होते. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात त्याच प्रकारचे अभियान चालवले जात आहेत: गरीबाला रेशन, वंचितांना घरकुल, शौचालय, आरोग्य सुविधा आणि मालकी हक्काचे पट्टे उपलब्ध करून देणे, हे सर्व त्याच भावनेतून केले जात आहे..Bhupendra Yadav : वाघांचे संरक्षण केल्यास मानवाचे भवितव्य सुरक्षित पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांचे ‘आयबीसीए’त प्रतिपादन!.यावेळी त्यांनी लांगूलचालनाच्या धोरणावर चालणाऱ्या पक्षांवर टीका केली आणि ते देशाचेच नव्हे तर बाबासाहेबांच्या भावनांचाही अपमान करत असल्याचे म्हटले. कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.