Dr. Babasaheb Ambedkar: 'बाबासाहेबांच्या प्रत्येक मूर्तीला संरक्षक भिंत आणि छत मिळणार'; महापरिनिर्वाण दिनी योगींची मोठी घोषणा

CM Yogi Adityanath: महापरिनिर्वाण दिनी सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी बाबासाहेबांच्या मूर्तींच्या संरक्षणासाठी संरक्षक भिंत व छत्र उभारण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर चतुर्थ श्रेणी, कंत्राटी व सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मानधनाची हमी देण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथी (महापरिनिर्वाण दिवस) निमित्ताने सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी गरीब, दलित आणि समाजातील दुर्बळ घटकांच्या कल्याणासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. लखनऊमध्ये बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण केल्यानंतर आयोजित श्रद्धांजली सभेत सीएम योगी बोलत होते.

