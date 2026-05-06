UP: अवकाळी धुव्वाधार पाऊस! CM योगींचे आपत्तीग्रस्तांसाठी मोठे आदेश; प्रशासनाला 'फील्ड'वर उतरण्याच्या सूचना

उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांत आलेल्या भीषण वादळामुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला 'हाय अलर्ट'वर राहण्याचे आदेश दिले असून, कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दम दिला आहे..आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मदत कार्याचा आढावा घेतला आणि काही महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले:२४ तासांच्या आत आर्थिक मदतीचे वाटपमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या कुटुंबांनी या आपत्तीत आपले सदस्य गमावले आहेत, त्यांना पुढील २४ तासांच्या आत शासकीय मदत दिली जावी. मदतीसाठी कोणालाही सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष द्यावे..नुकसानीचा तातडीने सर्वेकेवळ मानवी जीवितहानीच नाही, तर इतर नुकसानीबाबतही त्यांनी कडक सूचना दिल्या आहेत:पशुहानी आणि शेती: ज्या शेतकऱ्यांचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे किंवा ज्यांचे पशुधन मृत्युमुखी पडले आहे, त्यांचा तातडीने पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी.घरपडझड: ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही त्वरित आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत..जखमींच्या उपचाराबाबत 'झिरो टॉलरन्स'आपत्तीत जखमी झालेल्या नागरिकांच्या उपचारात कोणतीही कसर राहू नये, असे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत.विनामूल्य उपचार: रुग्णालयात दाखल असलेल्या प्रत्येक जखमीला सर्व आवश्यक वैद्यकीय सुविधा मोफत पुरवल्या जाव्यात.जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट: जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः रुग्णालयांना भेटी देऊन जखमींच्या तब्येतीची विचारपूस करावी आणि उपचारांवर लक्ष ठेवावे..अधिकारी केवळ कार्यालयात बसून नकोतमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्रिय राहण्याचे बजावले आहे. सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी (DM) आणि पोलीस अधिक्षकांनी (SSP) स्वतः प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन मदतकार्याचे नेतृत्व करावे.वीज पुरवठा खंडित झालेली ठिकाणे किंवा कोसळलेली झाडे तातडीने हटवून वाहतूक आणि वीज सुरळीत करण्यावर भर द्यावा..पुढील २४ तासांसाठी 'अलर्ट'हवामान विभागाने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत पुन्हा वादळ आणि गारपिटीचा इशारा दिला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) आणि पीएसीच्या तुकड्यांना 'स्टँडबाय'वर राहण्यास सांगितले आहे.खराब हवामानाच्या वेळी झाडे किंवा विजेच्या खांबाखाली आश्रय घेऊ नका आणि सुरक्षित ठिकाणी राहा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेला हा निर्णय आपत्तीग्रस्तांना तातडीने दिलासा देणारा आणि प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणारा ठरेल.