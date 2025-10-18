देश

E-Vehicle: धनत्रयोदशीला 'ई-वाहन' खरेदीदारांना सीएम योगींची मोठी भेट; नोंदणी आणि रोड टॅक्समध्ये दोन वर्षांची वाढीव सूट!

Yogi Adityanath Festive Gift to EV Buyers: उत्तर प्रदेशात ई-वाहन नोंदणी व रोड टॅक्स सवलत दोन वर्षांनी वाढवली; ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत खरेदीदारांना लाभ मिळणार.
सकाळ वृत्तसेवा

उत्तर प्रदेश सरकारने धनत्रयोदशीच्या (Dhanteras) मुहूर्तावर इलेक्ट्रिक वाहने (EV) खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केल्यास मिळणारी नोंदणी शुल्क आणि रोड टॅक्समधील सवलत आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.

