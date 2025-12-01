CM Yogi Adityanath : योगी सरकारचा महिलांसाठी ‘फुल सपोर्ट मॉडेल’ मुलींसाठी शिक्षण, विवाह मदत आणि मालमत्ता सवलत एकाच चौकटीत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने महिलांना त्यांच्या जन्मकाळापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक सुधारणा लागू केल्या आहेत. राज्य सरकारने कार्यक्रमांची एक समग्र चौकट विकसित केली आहे, जी मुलीच्या जन्मापासून पोषण, आर्थिक स्वावलंबन, मालमत्तेचे मालकी हक्क आणि वृद्धावस्था सुरक्षेपर्यंत आधार प्रदान करते.२०२५ च्या अर्थसंकल्पात बालिका कल्याण योजना, विवाह मदत आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामुळे महिला कल्याणाच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न आणि प्राधान्य स्पष्ट होते..शिक्षण, पोषण आणि आर्थिक मदतीचा आधारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार समाजातील सर्व घटकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवत आहे, ज्यामुळे सर्वांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होत आहे.कन्या सुमंगला योजना - बालकांसाठी सुरू असलेली 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना मुलींच्या शिक्षण आणि पालनपोषणामध्ये आर्थिक आधार मिळाला आहे. ही योजना जन्मापासूनच मुलींना संधी उपलब्ध करून देण्यास मदत करते..सामूहिक विवाह योजना - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान देण्यासाठी सामूहिक विवाह योजना मोठा आधार ठरत आहे. मुलीचा जन्म किंवा विवाह यामुळे कोणत्याही कुटुंबाला आर्थिक बोजा जाणवू नये, हे योगी सरकारचे उद्दिष्ट आहे..मालमत्तेच्या मालकी हक्कांत महिलांना सवलतमहिलांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी योगी सरकारने मालमत्तेच्या मालकी हक्कांना प्राधान्य दिले आहे.स्टॅम्प ड्युटी सवलत - उत्तर प्रदेशात महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणी केल्यास एक टक्का स्टॅम्प ड्युटी मध्ये सूट दिली जात आहे. यामुळे एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेवरच्या व्यवहाराच्या खर्चात लक्षणीय घट होते.सक्षमीकरण - ही तरतूद महिलांना मालमत्तेच्या मालक बनण्यासाठी केवळ प्रोत्साहित करत नाही, तर त्यांना वित्तीय सुरक्षा आणि सामाजिक सन्मान देखील प्रदान करत आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्यास कुटुंब आणि समाज दोन्ही मजबूत होतात, यावर योगी सरकारचा विश्वास आहे..पेंशन योजनांतून वृद्धावस्थेला सहाराजीवनचक्राचा शेवटचा टप्पा सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने वृद्धावस्था पेंशन आणि दिव्यांग पेंशन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केल्या आहेत.या योजनांमुळे लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक आधार मिळतो, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सन्मानजनक आणि सुरक्षित होते. जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर महिलांनी असुरक्षित किंवा उपेक्षित वाटू नये, हा प्रदेश सरकारचा दृष्टिकोन आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील हे प्रयत्न महिलांना जन्म ते वृद्धावस्थापर्यंत सुरक्षितता, सुविधा आणि सन्मान प्रदान करून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी एक सशक्त धोरणात्मक चौकट उभी करत आहेत. हे 'पूर्ण-चक्र समर्थन मॉडेल' उत्तर प्रदेशला महिला सक्षमीकरणाचे नवे मापदंड स्थापित करणाऱ्या राज्यांमध्ये अग्रेसर बनवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.