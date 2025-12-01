देश

CM Yogi Adityanath : योगी सरकारचा महिलांसाठी ‘फुल सपोर्ट मॉडेल’ मुलींसाठी शिक्षण, विवाह मदत आणि मालमत्ता सवलत एकाच चौकटीत

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात बालिका कल्याण योजना, विवाह मदत आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने महिलांना त्यांच्या जन्मकाळापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक सुधारणा लागू केल्या आहेत. राज्य सरकारने कार्यक्रमांची एक समग्र चौकट विकसित केली आहे, जी मुलीच्या जन्मापासून पोषण, आर्थिक स्वावलंबन, मालमत्तेचे मालकी हक्क आणि वृद्धावस्था सुरक्षेपर्यंत आधार प्रदान करते.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात बालिका कल्याण योजना, विवाह मदत आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामुळे महिला कल्याणाच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न आणि प्राधान्य स्पष्ट होते.

