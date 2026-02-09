CM Yogi Adityanath: योगी सरकारचा फाइव्ह-स्टार प्लॅन! ‘राही’ टुरिस्ट लॉजमुळे छोट्या शहरातही लक्झरी पर्यटन

उत्तर प्रदेशातील पर्यटन आता केवळ अयोध्या किंवा काशीपुरते मर्यादित राहणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याचा कानाकोपरा पर्यटकांनी गजबजून जावा यासाठी एक मोठी योजना आखली आहे. आता छोटे शहरे सुद्धा पर्यटनाच्या नकाशावर झळकणार आहेत..उत्तर प्रदेश सरकारने आता राज्यातील छोट्या आणि ऐतिहासिक शहरांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. यासाठी 'राही टुरिस्ट लॉज' (Rahi Tourist Lodge) नावाचे एक मोठे जाळे संपूर्ण राज्यात विणले जात आहे. पर्यटन विभाग एकूण ११ नवीन आणि आधुनिक टुरिस्ट लॉज बांधत असून जुन्या इमारतींचे रूपडे पालटण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे..Kashmir Tourism: पर्यटक निसर्गसुंदर 'लढाधार'च्या प्रेमात; पंतप्रधान योजनेंतर्गत रस्त्यामुळे काश्मीरच्या दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य.यामुळे आता पर्यटकांना छोट्या शहरातही राहण्यासाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित सोय मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मथुरेतील गोकुल, आग्रा येथील बटेश्वर आणि सीतापूर यांसारख्या धार्मिक ठिकाणी नवीन बंगले बांधले जात आहेत. तसेच निसर्गप्रेमींसाठी एटा येथील पक्षी विहार आणि हरदोईमधील सांडी तलाव यांसारख्या इको-टुरिझम स्थळांजवळही राहण्याची सोय केली जात आहे..आतापर्यंत या ठिकाणी पर्यटकांना राहण्याची सोय नसल्यामुळे ते अर्ध्या दिवसातच परत जायचे. मात्र आता या लॉजमुळे पर्यटक तिथे मुक्काम करू शकतील, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे..Uttarakhand: पर्यटनाचा महाविक्रम! उत्तराखंडमध्ये पहिल्यांदाच ६ कोटींहून अधिक पर्यटकांची गर्दी; 'या' शहराने मोडले सर्व रेकॉर्ड.प्रयागराजमध्ये येणाऱ्या महाकुंभाच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल 'राही त्रिवेणी दर्शन'ची क्षमता वाढवण्यात आली आहे. वाराणसीच्या सारनाथमधील लॉजचे नूतनीकरण करून तिथे बौद्ध पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा दिल्या जात आहेत. या मोहिमेमुळे केवळ पर्यटकांचा प्रवास सुखकर होणार नाही, तर हॉटेल कर्मचारी, टॅक्सी चालक, गाईड्स आणि स्थानिक दुकानदारांना मोठ्या प्रमाणावर काम मिळेल. योगी सरकारचा हा 'राही' प्लॅन उत्तर प्रदेशला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.