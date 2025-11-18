CM Yogi Adityanath: 'जनता दर्शन'मध्ये सीएम योगींनी ऐकल्या ६० हून अधिक तक्रारी; चिमुकल्याच्या उपचारासाठी दिली तात्काळ मदत

सोमवारी सकाळचा 'जनता दर्शन' (Janta Darshan) कार्यक्रम एका आईसाठी आशेचा किरण घेऊन आला. लखनौ येथील एका महिलेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या सात महिन्यांच्या बाळाला हृदयविकाराचा त्रास असल्याचे सांगितले. परंतु, आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे उपचार करणे शक्य होत नसल्याचे तिने सांगितले..मुख्यमंत्र्यांनी तिचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले, बाळाला जवळ घेतले आणि "काळजी करू नका, सरकार तुमच्यासोबत आहे," असे आश्वासन दिले. यानंतर त्यांनी तात्काळ ॲम्ब्युलन्स बोलावून बाळाला केजीएमयू (KGMU - King George's Medical University) येथे पाठवले आणि तेथील कुलपतींना उपचारांची त्वरित व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर बाळाच्या उपचारांना सुरुवात झाली असून, महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे..अर्धसैनिक दलाच्या जवानाला मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासनया 'जनता दर्शन' मध्ये बुलंदशहर येथील अर्धसैनिक दलाचे (Paramilitary Force) एक जवानही आले होते. त्यांनी आपल्या जमिनीवर झालेल्या अवैध ताब्याबद्दल (अतिक्रमण) तक्रार केली..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचा अर्ज घेतला आणि त्यांना म्हणाले, "तुम्ही देशाच्या सुरक्षेसाठी आपले कर्तव्य बजावत आहात, त्यामुळे तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी सरकारची आहे." त्यांनी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून लवकरच समाधान करण्याचे निर्देश दिले..CM Devendra Fadnavis: काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली मुख्यमंत्री : संवैधानिक संस्थांविषयी नकारात्मकता धोकादायक.६० हून अधिक नागरिकांच्या समस्यांचे निवारणसोमवारच्या 'जनता दर्शन' मध्ये प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांतून ६० हून अधिक नागरिक पोहोचले होते. मुख्यमंत्री स्वतः प्रत्येकाच्या जवळ गेले, त्यांचे अर्ज घेतले आणि त्यांच्या समस्या ऐकल्या. बहुतेक तक्रारी अतिक्रमण, आर्थिक मदत, पोलीस आणि वीज यांसारख्या विभागांशी संबंधित होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना आश्वासन दिले की, त्यांची सुरक्षा आणि सेवा ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि या दिशेने सातत्याने काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.