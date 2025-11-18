देश

CM Yogi Adityanath: 'जनता दर्शन'मध्ये सीएम योगींनी ऐकल्या ६० हून अधिक तक्रारी; चिमुकल्याच्या उपचारासाठी दिली तात्काळ मदत

Child Treatment Help: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रमात ७ महिन्यांच्या बालकाच्या उपचारासाठी दिलेली तात्काळ मदत आणि नागरिकांच्या ६०+ तक्रारींवर दिलेली जलद कार्यवाही प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठरले.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोमवारी सकाळचा 'जनता दर्शन' (Janta Darshan) कार्यक्रम एका आईसाठी आशेचा किरण घेऊन आला. लखनौ येथील एका महिलेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या सात महिन्यांच्या बाळाला हृदयविकाराचा त्रास असल्याचे सांगितले. परंतु, आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे उपचार करणे शक्य होत नसल्याचे तिने सांगितले.

Loading content, please wait...
political
Medical
UP
CM Yogi Adityanath
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com