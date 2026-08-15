CM Yogi: महाराष्ट्रातील कारवायांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारला आली जाग! भेसळखोरांविरुद्ध उचलली कठोर पावलं...

CM Yogi action on adulterated milk: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे राज्यातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. आतापर्यंत दूधात आणि इतर खाद्यपदार्थांत भेसळ करणाऱ्या शेकडो आस्थापनांवर एफडीएने कारवाया केल्या आहेत. अशाच कारवाया आता उत्तर प्रदेशमध्येदेखील होणार आहेत..उत्तर प्रदेशात भेसळयुक्त दूध आणि बनावट दुग्धजन्य पदार्थांचा काळाबाजार करणाऱ्या माफियांविरोधात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कडक निर्देशानंतर, राज्याच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्तांनी एक नवा आणि कडक आदेश जारी केला आहे..Prithviraj Chavan: ''तुम्ही माझा राजकीय खून केलात?'' पृथ्वीराज चव्हाणांना गोपीनाथ मुंडे काय म्हणाले होते? पडद्यामागे नेमकं काय घडलेलं?.नव्या आदेशात नेमकं काय?नव्या आदेशानुसार दूध, पनीर, तूप, खवा आणि मलईच्या नावाखाली रिफाइंड तेल, डिटर्जंट, सोयाबीन तसेच घातक रसायनांचा वापर करणाऱ्या डेअरींवर आता थेट एफआयआर नोंदवला जाईल आणि त्यांचे अन्न परवाने त्वरित निलंबित करून संबंधित युनिट कायमस्वरूपी बंद केले जाईल..उत्तर प्रदेशात आता बनावट उत्पादनांच्या निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीवर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा विभागाच्या तपासणी दरम्यान जर कोणत्याही दुग्धजन्य उत्पादनामध्ये रिफाइंड तेल, वनस्पती तेल, सोयाबीनचे पदार्थ, टॅल्कम पावडर, डिटर्जंट, टायटॅनियम डायऑक्साइड किंवा लिक्विड ग्लुकोजसारखे धोकादायक घटक आणि रसायने आढळली, तर तो संपूर्ण साठा ताबडतोब जप्त करून जागीच नष्ट केला जाईल..Pakistan President: ''आम्ही हिंदूंना सहन करतो'', पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांबाबत राष्ट्रपती झरदारींचं संतापजनक विधान.उत्तर प्रदेश सरकारचा हा निर्णय केवळ राज्यातील किंवा स्थानिक डेअरींपुरताच मर्यादित नाही, तर राज्याबाहेरून येणाऱ्या ब्रँड्सवरही अशीच कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. जर इतर कोणत्याही राज्यात उत्पादित झालेल्या दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये किंवा ब्रँडमध्ये घातक रसायनांची भेसळ आढळल्यास, त्या संपूर्ण ब्रँडच्या विक्रीवर उत्तर प्रदेशात त्वरित पूर्ण बंदी लादण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.