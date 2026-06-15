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UP: अखिलेश यादव यांच्या लेकीवरील 'त्या' कमेंट्सवर CM योगी आक्रमक! म्हणाले, "मुलगी कोणाचीही असो, तिचा अपमान खपवून घेणार नाही!"

CM Yogi condemns disrespectful remarks against women: अदिती यादववरील आक्षेपार्ह कमेंट्सनंतर योगींचा कडक इशारा; मुलींच्या सन्मानावर तडजोड नाही, दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश
Political Row Intensifies as CM Yogi Defends Dignity of Women After Controversial Remarks

Political Row Intensifies as CM Yogi Defends Dignity of Women After Controversial Remarks

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण सध्या सोशल मीडियावरील एका वादग्रस्त प्रकरणावरून कमालीचे तापले आहे. समाजवादी पार्टीचे (सपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची मुलगी 'अदिती यादव' हिच्यावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर करण्यात आलेल्या अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अशोभनीय टिप्पण्यांनंतर थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर कडक भूमिका घेतली आहे.

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