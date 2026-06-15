UP: अखिलेश यादव यांच्या लेकीवरील 'त्या' कमेंट्सवर CM योगी आक्रमक! म्हणाले, "मुलगी कोणाचीही असो, तिचा अपमान खपवून घेणार नाही!"

उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण सध्या सोशल मीडियावरील एका वादग्रस्त प्रकरणावरून कमालीचे तापले आहे. समाजवादी पार्टीचे (सपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची मुलगी 'अदिती यादव' हिच्यावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर करण्यात आलेल्या अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अशोभनीय टिप्पण्यांनंतर थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर कडक भूमिका घेतली आहे. .मात्र, या प्रकरणावरून आता सत्ताधारी भाजप (BJP) आणि विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पार्टीमध्ये (SP) जोरदार राजकीय युद्ध सुरू झाले असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा सज्जड दम; अखिलेश यांनाही सुनावलेया संवेदनशील प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "मुलगी ही मुलगीच असते, तिचे स्थान आणि सन्मान राखलाच पाहिजे. सपा प्रमुखांच्या मुलीच्या विरोधात काही विकृत लोकांनी चुकीच्या टिप्पण्या केल्याचे समजताच, मी तातडीने पोलिसांना एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुलींच्या सन्मानाशी खेळणारी कोणतीही टिप्पणी उत्तर प्रदेशात खपवून घेतली जाणार नाही.".यासोबतच त्यांनी अखिलेश यादव यांच्यावरही निशाणा साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले, "आम्ही ज्या संस्कृतीत मोठे झालो आहोत, तिथे गावची मुलगी ही संपूर्ण गावाची मुलगी मानली जाते. आम्ही यात कधीही भेदभाव करत नाही. अखिलेशजी तुम्ही इतरांना उपदेश देता, त्यापेक्षा आधी स्वतःच्या चेल्या-चपाट्यांनाही उपदेश द्या की त्यांनी आपल्या भाषेवर संयम ठेवावा आणि टिप्पणी करण्यापूर्वी विचार करावा.""हे भाजपचेच कारस्थान!" खासदार डिंपल यादव यांचा गंभीर आरोपमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्यानंतर अखिलेश यादव यांच्या पत्नी आणि मैनपुरीच्या सपा खासदार डिंपल यादव यांनी यावर पहिल्यांदाच आपली जाहीर प्रतिक्रिया दिली. लखनऊमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी थेट भाजपवर हे कृत्य घडवून आणल्याचा आरोप केला..डिंपल यादव म्हणाल्या, "अदितीवर झालेल्या वक्तव्यावर भाजपचे लोक आता आपण खूप चिंतेत असल्याचा आव आणत आहेत. पण हा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा आणि त्यांना बरगळवण्याचा प्रयत्न आहे. राम मंदिर चोरीच्या मुख्य मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच भाजपच्या लोकांनी मुद्दाम हे वादग्रस्त प्रकरण घडवून आणले आहे. परंतु, आम्ही आमचे लक्ष विचलित होऊ देणार नाही.".पोलिसांना शोधता येत नसेल तर आम्ही मदत करू: अखिलेश यादवया संपूर्ण प्रकरणावर संताप व्यक्त करत माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिले की, "या संपूर्ण कारस्थानाचे मूळ फार दूर नाही, त्यामुळे खऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना कुठेही लांब जाण्याची गरज पडणार नाही. जर या प्रकरणातील मुख्य दोषींचा शोध घेण्यास उत्तर प्रदेश पोलीस असमर्थ असतील, तर आम्ही स्वतः त्यांना मदत करायला तयार आहोत.".हाथरस आणि कानपूरच्या घटनांवरून डिंपल यांचा योगी सरकारवर हल्लाडिंपल यादव यांनी योगी सरकारला भूतकाळातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवरून घेरले. त्या म्हणाल्या, "जेव्हा हाथरसमध्ये एका मुलीला रात्रीच्या अंधारात जाळून खाक केले जाते, तेव्हा भाजपचा एकही नेता समोर येत नाही. कानपूरमध्ये एका मुलीच्या वडिलांना पोलीस ठाण्यात बेदम मारहाण करून ठार मारले गेले, तेव्हा हे लोक का गप्प होते? इतक्या गंभीर घटनांवर मौन बाळगणारे आज मुलींच्या सुरक्षेच्या बाता मारत आहेत." कार्यकर्त्यांना धीर धरण्याचे आवाहन करत त्यांनी आगामी काळात 'पीडीए' (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) ची लढाई अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन केले.या प्रकरणावरून लखनऊ आणि दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडत असून, सायबर पोलिसांची विशेष टीम सोशल मीडियावरील त्या वादग्रस्त अकाऊंट्सचा कसून शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.