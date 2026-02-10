देश

CM योगींचे बोर्डाच्या परीक्षार्थ्यांना खास पत्र; मोबाईल आणि चिनी मांजाबाबत दिला कडक इशारा

CM Yogi Advises Discipline and Safety in Letter to Board Examinees

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशात बोर्डाच्या परीक्षा जवळ येत असतानाच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांशी एका पत्राद्वारे थेट संवाद साधला आहे. अभ्यासाच्या तणावापासून ते जिवावर बेतणाऱ्या चिनी मांजापर्यंतच्या अनेक गोष्टींवर त्यांनी भाष्य करत विद्यार्थ्यांचे कान टोचले आहेत.

