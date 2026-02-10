CM योगींचे बोर्डाच्या परीक्षार्थ्यांना खास पत्र; मोबाईल आणि चिनी मांजाबाबत दिला कडक इशारा

उत्तर प्रदेशात बोर्डाच्या परीक्षा जवळ येत असतानाच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांशी एका पत्राद्वारे थेट संवाद साधला आहे. अभ्यासाच्या तणावापासून ते जिवावर बेतणाऱ्या चिनी मांजापर्यंतच्या अनेक गोष्टींवर त्यांनी भाष्य करत विद्यार्थ्यांचे कान टोचले आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडियावर (X) शेअर केलेल्या या पत्रात विद्यार्थ्यांचे केवळ मार्गदर्शकच नाही, तर एक पालक म्हणूनही मार्गदर्शन केले आहे. १० वी आणि १२ वीच्या बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विद्यार्थ्यांना घाबरून न जाता आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्याचे आवाहन केले आहे. या पत्रात त्यांनी भगवद्गीतेचा दाखला देत म्हटले की, "माणसाचा अधिकार फक्त कर्मावर आहे, फळावर नाही." त्यामुळे निकालाची चिंता न करता विद्यार्थ्यांनी फक्त आपल्या मेहनतीवर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला..मोबाईलच्या व्यसनाबाबत धोक्याची घंटाआजच्या युगात मोबाईल हे अभ्यासाचे साधन असले तरी, त्याचे व्यसन किती घातक आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष भर दिला. जास्त वेळ गेम खेळणे किंवा व्हिडिओ पाहणे हा केवळ वेळेचा अपव्यय नसून, यामुळे डोळ्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक एकाग्रतेवर वाईट परिणाम होतो, असे त्यांनी सांगितले. मोबाईलचा वापर मर्यादित ठेवून विद्यार्थ्यांनी मैदानावरील खेळ, वाचन आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले..चिनी मांजा म्हणजे 'मृत्यूचा फास'पतंगबाजीचा आनंद लुटताना चिनी मांजा (Chinese Manjha) वापरणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. चिनी मांजाची विक्री, साठा किंवा वापर करणाऱ्यांवर 'हत्ये'च्या गुन्ह्यासारखी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत..या मांजाच्या तीक्ष्ण धारेमुळे अनेक निष्पाप लोकांचे जीव गेले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केवळ सुती धाग्याचा वापर करावा आणि आपल्या मित्रांनाही चिनी मांजाच्या धोक्याबद्दल सावध करावे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. परीक्षा काळात शिस्तबद्ध राहून आणि मोबाईलपासून दूर राहून विद्यार्थी आपल्या कुटुंबाचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल करतील, असा विश्वास व्यक्त करत योगीजींनी सर्व परीक्षार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.