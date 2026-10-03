CNG गॅस भरताना टाकीचा स्फोट, कारच्या चिंधड्या; इतर गाड्यांचेही नुकसान, घटनेचा VIDEO VIRAL

कारमध्ये सीएनजी गॅस भरत असताना टाकीचा स्फोट झाल्याची घटना गुजरातमध्ये एका पेट्रोल पंपावर घडली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ४८वर करजन शहरात ही घटना घडलीय. कारमध्ये सीएनजी भरत असताना अचानक भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात कारच्या चिंधड्या उडाल्या. तर आजूबाजूच्या गाड्यांचेही नुकसान झाले आहे. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. .करजन इथं एका सीएनजी पंपावर गाडीत सीएनजी भरण्याचं काम सुरू होती. त्यावेळी अचानक गाडीच्या सीएनजी सिलिंडरचा स्फोट झाला. १ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ही घटना घडली. या स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की कारच्या मागच्या भागाचे तुकडे आणि काचा अनेक मीटरपर्यंत जाऊन पडले. स्फोटामुळे परिसरात मोठा आवाज झाला..हल्लेखोर को-पायलटचं नाव समोर, ओमानमध्ये घातलेली बंदी; कट्टरपंथी विचारसरणीचा असल्याचंही उघड.सीएनजी पंपावर घडलेल्या या घटनेमुळे काही काळ परिसरात भितीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. इतर वाहनांचेही यामध्ये नुकसान झालंय. सुदैवाने सीएनचीजा स्फोट झालेल्या कारमध्ये इतर कोणीही नव्हते..घटनेची माहिती मिळताच करजन अग्निशमन दल आणि पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. कारचा गॅस टँक भरताना फुटल्याचे प्राथमिक माहितीत सांगण्यात आले आहे. मात्र, स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला आहे. CNG भरताना अचानक झालेल्या स्फोटामुळे कारचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यात दिसत आहे. घटनेनंतर CNG स्टेशनवरील सुरक्षेच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.