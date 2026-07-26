देश

विद्यार्थी आंदोलन झालं, पण आता पुढं काय? कॉकरोच जनता पार्टीनं स्पष्ट केली भूमिका

CJP Clarifies Future Strategy After Student Protest : एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सौरव दास यांनी संघटनेची पुढची भूमिका स्पष्ट केली.
CJP Clarifies Future Strategy After Student Protest

CJP Clarifies Future Strategy After Student Protest

esakal

Shubham Banubakode
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नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशभरात चर्चेत आलेली कॉकरोच जनता पार्टी आता राजकारणात उतरणार का, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, सौरव दास यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सौरव दास यांनी संघटनेची पुढची भूमिका स्पष्ट केली.

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