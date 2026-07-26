विद्यार्थी आंदोलन झालं, पण आता पुढं काय? कॉकरोच जनता पार्टीनं स्पष्ट केली भूमिका

नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशभरात चर्चेत आलेली कॉकरोच जनता पार्टी आता राजकारणात उतरणार का, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, सौरव दास यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सौरव दास यांनी संघटनेची पुढची भूमिका स्पष्ट केली..ते म्हणाले की, "सध्या आमचं लक्ष निवडणूक लढवण्यावर नाही. आमचं ध्येय हे आंदोलन देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं आहे. यासाठी आम्ही संपूर्ण देशाचा दौरा करणार आहोत. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या अडचणी प्रत्यक्ष ऐकून त्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय स्तरावर आवाज देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.".Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.सौरव दास यांनी निवडणूक लढवण्याची शक्यता नाकारली असली, तरी राजकारणात येण्याचे दरवाजे पूर्णपणे बंद नसल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सध्या संघटना देशभरातील युवकांशी संवाद साधून त्यांचा मजबूत जनाधार तयार करण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे आगामी काळात CJPची भूमिका नेमकी काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळासह देशभरातील तरुणांचेही लक्ष लागले आहे..दरम्यान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर CJPच्या नेत्यांनी ही लढाई संपलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अभिजित दिपके म्हणाले, "हा शेवट नाही, तर एका मोठ्या संघर्षाची सुरुवात आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आमचा लढा सुरूच राहील.".Delhi Police Officer Resignation :'जंतर-मंतरवरील पोरांना मारू शकत नाही'; दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्याने दिला राजीनामा? व्हायरल व्हिडिओ.महत्त्वाचे म्हणजे दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेलं CJPचं आंदोलन शनिवारी मागे घेण्यात आलं आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आता आपआपल्या घरी परतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.