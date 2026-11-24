उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अशातच तरुणांच्या आंदोलनातून पुढे आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही संघटना आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही, तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबाही देणार नाही, अशी घोषणा पक्षाचे संयोजक अभिजीत दिपके यांनी केली आहे..महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिपके यांनी ही माहिती दिली. उत्तर प्रदेशात कोणाचं सरकार येणार आणि कोणाचं जाणार, या राजकीय चर्चेत संघटनेला रस नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याऐवजी निवडणुकीत तरुणांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळायला हवं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..''आता सेल्फी पोस्ट केली की...''; PM मोदींच्या 'त्या' विधानावरून CJP ची उपरोधिक टीका, नेमकं काय म्हणाले?.निवडणुकीतील राजकीय चर्चेची दिशा बदलण्याची गरज असल्याचं अभिजित दिपके म्हणाले. ते म्हणाले, “आम्ही निवडणूक लढवणार नाही; मात्र निवडणुकीत तरुणांच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. आपण आणखी किती दिवस जात आणि धर्माच्या नावावर निवडणुका लढवणार आहोत? आज संपूर्ण जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अक्षय ऊर्जेसारख्या विषयांवर चर्चा करत आहे.”.राजकीय पक्षांनीही अशाच महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष द्यायला हवं, असं त्यांनी सांगितलं. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणं हे राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असायला हवं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..उत्तर प्रदेशातील संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत विचारलं असता, कोणत्याही पक्षासोबत जाणार नसल्याचं दिपके यांनी स्पष्ट केलं. कोणाचं सरकार यावं किंवा कोणाचं येऊ नये, यावरही संघटना भाष्य करणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं..CJP Protest: पुन्हा जंतर-मंतर! SIRच्या विरोधात सीजेपीचे ७ नोव्हेंबरला आंदोलन; ठिकाणही ठरले.दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीने अलीकडेच उत्तर प्रदेशासह १० राज्यांमध्ये समन्वय समित्या स्थापन केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशासाठी १६ सदस्यांची सर्वात मोठी समिती तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे ही संघटना २०२७ ची विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, दिपके यांच्या घोषणेमुळे या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.