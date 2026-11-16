कॉकरोच जनता पार्टी निवडणूक लढवणार? १० राज्यात प्रभारींची नियुक्ती, उत्तर प्रदेशवर विशेष लक्ष

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२७ जवळ येत असताना राजकीय हालचालींना वेग येऊ लागला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली असतानाच अभिजीत दीपके यांच्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'नेही आपली संघटनात्मक बांधणी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, या संघटनेने उत्तर प्रदेशसह देशातील १० राज्यांमध्ये प्रभारी नियुक्त केले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक १६ जणांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..मात्र, कॉकरोच जनता पार्टी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार नाही. ही राजकीय पक्ष म्हणून काम करण्याऐवजी 'पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप' म्हणूनच कार्यरत राहणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, तर त्यांना जाब विचारण्याची भूमिका या संघटनेने घेतली आहे. सध्या किंवा भविष्यात राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..''आता सेल्फी पोस्ट केली की...''; PM मोदींच्या 'त्या' विधानावरून CJP ची उपरोधिक टीका, नेमकं काय म्हणाले?.उत्तर प्रदेशसाठी तयार करण्यात आलेल्या 'स्टेट को-ऑर्डिनेशन कमिटी'मध्ये १६ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये आकाश भडाना, अनुज भडाना, दानिश रज़िक, धीरज पासवान, गजेंद्र सिंह, गजेंद्र गुज्जर, मधु किरन, प्रेमपाल सिंह, राहुल चौरसिया, साजिया खान, श्रीकांत, शुभम वर्मा, सुशोभित जयंत, तुरणी कुमार, उदयकांत आणि विकास चौरसिया यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे..उत्तर प्रदेशसोबतच उत्तराखंडमध्येही संघटनेने तयारी सुरू केली आहे. तेथे सहा प्रभारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये अंजली कांडपाल, जाह्नवी मेहरा, सक्षम जायसवाल, संयम देवली, शिवांशी बिस्वास आणि युवराज सिंह यांचा समावेश आहे..CJP Protest: पुन्हा जंतर-मंतर! SIRच्या विरोधात सीजेपीचे ७ नोव्हेंबरला आंदोलन; ठिकाणही ठरले.उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडव्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्येही प्रभारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. याशिवाय ईशान्य भारतासाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. या नियुक्त्यांमुळे कॉकरोच जनता पार्टीने देशभरात आपले काम वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, निवडणूक लढवण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देणे आणि त्यांच्यावर जनतेच्या प्रश्नांसाठी दबाव निर्माण करणे, हाच संघटनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.