देश

UP Cold: युपीमध्ये थंडी आणि धुक्याचा कडाका! सीएम योगींचे प्रशासनाला कडक निर्देश; सुरक्षित प्रवासासाठी 'ट्रॅव्हल गाईडलाईन' जारी

Severe Cold and Fog in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशात कडाक्याची थंडी आणि दाट धुक्यामुळे मुख्यमंत्री योगींच्या प्रशासनाने सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे कडक निर्देश दिले. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी ट्रॅव्हल गाईडलाईन्स जारी; नागरिकांनी मार्गदर्शक नियम पाळावे.
UP Cold

UP Cold

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशात कडाक्याची थंडी आणि दाट धुक्याचे सावट पाहता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्याला 'अलर्ट मोड'वर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्ते अपघात रोखणे आणि निराश्रितांना थंडीपासून वाचवणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Weather
CM Yogi Adityanath
Cold
Winter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com