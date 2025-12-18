UP Cold: युपीमध्ये थंडी आणि धुक्याचा कडाका! सीएम योगींचे प्रशासनाला कडक निर्देश; सुरक्षित प्रवासासाठी 'ट्रॅव्हल गाईडलाईन' जारी

उत्तर प्रदेशात कडाक्याची थंडी आणि दाट धुक्याचे सावट पाहता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्याला 'अलर्ट मोड'वर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्ते अपघात रोखणे आणि निराश्रितांना थंडीपासून वाचवणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..प्रशासनासाठी कडक सूचना: हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाहीमुख्यमंत्र्यांनी मंडलायुक्त, जिल्हाधिकारी (DM) आणि पोलीस अधीक्षकांना स्पष्ट बजावले आहे की, वाहतूक व्यवस्था आणि जनसामान्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही..महामार्गांवर पेट्रोलिंग वाढवण्याचे आणि 'ब्लॅक स्पॉट' (अपघात प्रवण क्षेत्र) वर अतिरिक्त सतर्कता ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. एक्सप्रेस-वेवर क्रेन आणि रुग्णवाहिका २४ तास तैनात राहतील. धुक्याची तीव्रता पाहून टोल प्लाझावर लाउडस्पीकरद्वारे चालकांना सतत धोक्याची सूचना दिली जाईल. एनएचएआय (NHAI) आणि राज्य महामार्ग अधिकाऱ्यांनी मिळून रस्ते प्रकाश व्यवस्था आणि रिफ्लेक्टर्सची तपासणी करावी..'कोणीही उघड्यावर झोपणार नाही' – निराश्रितांसाठी निवारावाढत्या थंडीमुळे मुख्यमंत्री योगी यांनी सामाजिक सुरक्षेवर भर दिला आहे. शहरातील कोणताही व्यक्ती उघड्यावर झोपलेला आढळू नये. सर्वांना निवारा केंद्रात पोहोचवा, जिथे हीटर, शेकोटी आणि ब्लँकेटची पुरेशी सोय असेल. केवळ माणसेच नव्हे तर गोशाळांमधील गोवंशाचाही थंडीपासून बचाव करण्यासाठी शेकोटी आणि ताडपत्रीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत..CM Yogi Adityanath:'योगी आदित्यनाथ युपीचे मुख्यमंत्री होणार, हे कोणी आणि कुठे ठरवले? बड्या नेत्याने सांगितला २०१७ चा तो खास किस्सा.सुरक्षित प्रवासासाठी 'ट्रॅव्हल गाईडलाईन' (नागरिकांसाठी सूचना)धुक्यात प्रवास करताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी सरकारने खालील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. धुक्यामध्ये वाहनाचा वेग विहित मर्यादेपेक्षा कमी ठेवा.लाईट्सचा वापर: वाहनाच्या फॉग लाईटचा वापर करा आणि हेडलाईट नेहमी **'लो-बीम'**वर ठेवा.इंडिकेटर्स: आपत्कालीन इंडिकेटर्स (Hazard lights) चालू ठेवा जेणेकरून मागच्या वाहनाला तुमचा अंदाज येईल.सुरक्षित अंतर: पुढच्या वाहनापासून सुरक्षित अंतर राखून ठेवा.लेन बदलणे टाळा: एक्सप्रेस-वेवर वारंवार लेन बदलू नका आणि ओव्हरटेकिंग पूर्णपणे टाळा.रिफ्लेक्टर टेप: आपल्या वाहनांच्या मागे रिफ्लेक्टर टेप नक्की लावून घ्या.जोखीम टाळा: जर धुके खूप दाट असेल आणि समोरचे काहीच दिसत नसेल, तर प्रवास टाळणे किंवा सुरक्षित ठिकाणी थांबणे उत्तम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.