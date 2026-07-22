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Commonwealth Games 2026: आता राष्ट्रकुल स्पर्धेची उत्सुकता, पण भारताच्या पदकसंख्येत मोठी घट होणार

Commonwealth Games 2026 latest India sports news: ग्लॉसगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत कुस्ती, बॅडमिंटन, नेमबाजीसारखे हमखास पदकांचे खेळ वगळल्याने भारताच्या पदकसंख्येत घट होण्याची शक्यता; तरी नीरज चोप्रा, मीराबाई चानूंसारख्या ताऱ्यांकडून सुवर्ण अपेक्षा
Reduced Events May Impact India's Commonwealth Games Medal Hopes in Glasgow

Reduced Events May Impact India's Commonwealth Games Medal Hopes in Glasgow

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: महिन्यापेक्षा अधिक काळ रंगललेला फिफा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा थरार संपला आहे. आता भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठी राष्ट्रकुल स्पर्धेचे वेध लागले आहे. ग्लॉसगो येथे ही स्पर्धा गुरुवारपासून सुरू होत आहे. एरवी राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये पदकांची लयलूट करणाऱ्या भारतीयांच्या पदकांमध्ये या वेळी मात्र मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

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