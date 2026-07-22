Commonwealth Games 2026: आता राष्ट्रकुल स्पर्धेची उत्सुकता, पण भारताच्या पदकसंख्येत मोठी घट होणार

नवी दिल्ली: महिन्यापेक्षा अधिक काळ रंगललेला फिफा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा थरार संपला आहे. आता भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठी राष्ट्रकुल स्पर्धेचे वेध लागले आहे. ग्लॉसगो येथे ही स्पर्धा गुरुवारपासून सुरू होत आहे. एरवी राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये पदकांची लयलूट करणाऱ्या भारतीयांच्या पदकांमध्ये या वेळी मात्र मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.२०२२ मध्ये बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत ६१ पदके मिळवून भारत चौथ्या स्थानावर होता, पण यंदा भारतीयांसाठी हमखास पदके मिळवून देणारे खेळ कमी करण्यात आल्यामुळे भारतीयांना कमी पदकांवर समाधान मानावे लागणार आहे. भारतीय संघ १२६ खेळाडूंचा असणार आहे. त्यात ७८ पुरुष आणि ४८ महिलांचा समावेश आहे. यात ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ज्युडो, जलतरण, सायकलिंग तसेच जिम्नॅस्टिकसह पॅरा ॲथलीट्स पॅरा पॉवरलिफ्टिंग, पॅरा जलकरण, पॅरा ट्रॅक सायकलिंग आणि व्हीलचेअर बास्केटबॉल यांचा समावेश आहे. .वगळण्यात आलेले खेळ कुस्ती, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, नेमबाजी आणि तिरंदाजी या खेळात भारताला हमखास पदके मिळतात, परंतु यंदा हे खेळ वगळण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम यंदा पदकसंखेत होणार, हे निश्चित समजले जात आहे. ॲथलेटिक्समध्ये सर्वांनी अपेक्षा पूर्ण केल्या आणि पॅरा खेळांमध्येही अपेक्षित यश मिळाले तर भारताला पदकसंखेत वाढ करता येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेदरम्यान ज्ञान हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित केले जातील, जेणेकरून भारतात पुढील राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजित करताना आम्ही त्यापेक्षा अधिक चांगली व्यवस्था करू शकू..तसेच आम्ही राष्ट्रकुल ध्वज आणि बॅटनही भारतात आणणार आहोत, असे राजपाल यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले. भारताने यापूर्वी २०१० मध्ये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद भूषवले होते. त्या स्पर्धेत ३८ सुवर्ण, २७ रौप्य आणि ३६ ब्राँझ अशा विक्रमी १०१ पदकांसह दुसरे स्थान मिळवले होते. यंदा मध्यवर्ती क्रीडाग्राम नसल्याने खेळाडूंची निवासव्यवस्था वेगवेगळ्या हॉटेल समूहांमध्ये करण्यात आली आहे. या हॉटेल्सना तीन विभागांमध्ये विभागण्यात आले असून, स्पर्धा स्थळांपर्यंत विशेष शटल बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..पदकांच्या बाबतीत कोणतीही चुकीची तुलना करू नये, या वेळी नेमबाजी, कुस्ती, हॉकी आणि बॅडमिंटन हे खेळ स्पर्धेत नाहीत. - रोहित राजपाल, भारतीय पथकप्रमुख.अहमदाबादमधील यजमानपदाची तयारी या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या यशाचे मोजमाप केवळ पदकांच्या संख्येवर होणार नाही, तर २०३० मध्ये अहमदाबाद येथे होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या शताब्दी आवृत्तीच्या यजमानपदाच्या तयारीसाठी मिळणाऱ्या अनुभव आणि ज्ञानावरही होईल, असे भारताचे पथक प्रमुख रोहित राजपाल यांनी सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. यांच्याकडून अधिक अपेक्षा : दोन ऑलिंपिक पदके मिळवणाऱ्या नीरज चोप्रा, ऑलिंपिक रौप्यपदक विजेती मीराबाई चानू, लवलिना बोर्गोहेन, लांब उडीपटू मुरली श्रीशंकर आणि जिम्नॅस्ट प्रणीती नायक यांच्याकडून भारताल पदकांच्या अपेक्षा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.