PM Narendra Modi: काँग्रेसने विधेयकाची भ्रूणहत्या केली, पापाची शिक्षा नक्की मिळेल; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्राला संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्राला संबोधित करताना देशातील सर्व महिलांची माफी मागितली. लोकसभेत महिला आरक्षणासंबंधीचे महत्त्वाचे विधेयक अपयशी ठरल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी हे राष्ट्र संबोधन केले. नारी शक्तीला चालना देणारे हे विधेयक विरोधकांच्या मतदानामुळे फेटाळले गेले, यामुळे देशातील महिलांच्या प्रगतीला खीळ बसल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले..संसदेत घडलेल्या या घटनेवर सविस्तर भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले, "आज मी देशातील महिलांसाठी एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलत आहे. प्रत्येक नागरिक पाहतो आहे की, महिलांच्या प्रगतीचा वेग कसा थांबला आहे. आमच्या पूर्ण प्रयत्नांनंतरही आम्ही यशस्वी होऊ शकलो नाही. नारी शक्ती अधिनियमात सुधारणा करता आल्या नाहीत. यासाठी मी देशातील सर्व मातांना आणि बहिणींना माफी मागतो."२०११ च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून २०२९ च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा अमलात आणण्यासाठी हे विधेयक आणले होते. त्यानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद या संविधानाच्या १३१ व्या दुरुस्ती विधेयकात होती. मात्र, काल शुक्रवारी विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेससह इतर पक्षांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने ते फेल झाले. यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे..मोदी यांनी विरोधकांच्या या भूमिकेला स्वार्थी राजकारण म्हटले. "विरोधकांनी केलेल्या या पापामुळे देशातील महिलांना फटका बसला आहे. महिलांचा हा अपमान त्या कधीही विसरणार नाहीत," असे ते म्हणाले. महिलांचे स्वप्न विरोधकांनी उद्ध्वस्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. विधेयक पडल्यानंतर विरोधकांनी आनंद साजरा केला आणि ते हसताना दिसले, अशी खंत मोदी यांनी व्यक्त केली.देशातील नारीशक्तीला रोखण्याचा हा प्रयत्न कधीही विसरला जाणार नाही, असे सांगत पंतप्रधानांनी विरोधकांना स्पष्ट इशारा दिला की, त्यांच्या या कृत्याची शिक्षा नक्कीच मिळेल. महिलांच्या हितासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न विरोधकांच्या राजकीय स्वार्थापुढे अपयशी ठरले, तरीही नारीशक्तीचा विकास हा सरकारचा अटूट निर्धार असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले..देशाचे कल्याण हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे; मात्र काही लोकांसाठी राजकीय फायदाच देशहितापेक्षा मोठा ठरतो, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका देशातील महिलांना बसतो. यावेळीही असेच घडले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे म्हटले की, काँग्रेस, डीएमके, टीएमसी आणि समाजवादी पक्ष यांसारख्या पक्षांच्या स्वार्थी राजकारणाचा भार देशाच्या 'नारी शक्ती'ला सहन करावा लागला, असे मोदी म्हणाले..महिलांच्या कल्याणासाठी असलेला प्रस्ताव नाकारला गेला तेव्हा काँग्रेससह काही वंशपरंपरागत पक्षांनी आनंद व्यक्त केला, जे महिलांच्या स्वाभिमानावर आघात करणारे आहे. महिलांच्या अधिकारांवर घाला घालून टाळ्या वाजवणाऱ्यांची ही भूमिका देशातील महिलांच्या मनात कायमची राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २१व्या शतकातील महिला प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि त्या सत्य ओळखतात, त्यामुळे विरोध करणाऱ्यांना याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.तसेच, त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत म्हटले की, अनेक दशकांपासून महिलांच्या हक्कांबाबत चुका करत आलेल्या या पक्षाला त्या सुधारण्याची संधी होती, मात्र त्यांनी इतिहास घडवण्याची संधी गमावली. प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून राहून स्वतःचे अस्तित्व टिकवणारी काँग्रेस त्यांनाही मजबूत होऊ देत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. महिला सक्षमीकरणामुळे वंशपरंपरागत राजकारणाला धोका निर्माण होईल, या भीतीमुळेच काही पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला, असे सांगत त्यांनी महिलांच्या नेतृत्वाला पुढे येण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे अधोरेखित केले..मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेस आणि तिच्या सहयोगी पक्षांवर तीव्र टीका केली. त्यांनी सांगितले की, संविधान निर्मात्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून जनतेकडून यासाठी योग्य शिक्षा मिळेल. 'नारी शक्ती वंदन' दुरुस्ती कोणाकडून काही काढून घेण्याबद्दल नसून सर्वांना काहीतरी देण्याबद्दल आहे, विशेषतः गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिलांच्या हक्कांना २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी न्याय देण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यांनी याला महिलांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठीचा 'महायज्ञ' असेही संबोधले. मात्र काँग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पक्ष आणि डीएमके यांसारख्या पक्षांनी संसदेत या उपक्रमाचा 'भ्रूणहत्या' केल्याचा आरोप करत त्यांनी त्यांना देशातील 'नारी शक्ती'चे खरे दोषी ठरवले. तसेच काँग्रेसने नेहमीच महिला आरक्षणाचा विरोध केला असून प्रत्येक वेळी अडथळे निर्माण करून देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.