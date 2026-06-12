Congress Protest: बेरोजगारी, महागाई आणि पेपरफुटीविरोधात काँग्रेसचा एल्गार; देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा, राहुल गांधी-खर्गे यांच्या उपस्थितीत मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: ‘देशातील संपत चाललेली लोकशाही आणि वाढती बेरोजगारी, महागाई तसेच नीट परीक्षेतील गैरप्रकार तसेच ‘सीबीएसई’मधील गहाळ कारभाराच्या मुद्यांवरून येत्या दोन-तीन महिन्यांत देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत आज बैठकीत घेण्यात आला. .Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.काँग्रेस मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी आणि विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष उपस्थित होते. ‘‘सर्व बाजूंनी येणाऱ्या संकटांना सामोरे जात असलेल्या देशवासीयांसोबत कठीण परिस्थितीत उभे राहण्याच्या योजनेवर बैठकीत चर्चा झाली,’’ अशी माहिती पक्षाचे संघटन सरचिटणीस के.सी.वेणुगोपाल यांनी दिली..ते म्हणाले, ‘‘वारंवार होणारे पेपरफुटीचे प्रकार, बेरोजगारी आणि नोकरीची असुरक्षितता यामुळे तरुणाईच्या आशा उद्ध्वस्त होत आहेत. अर्थव्यवस्था कोलमडल्यामुळे घरगुती बजेटचे तीन-तेरा वाजले असून कुटुंबांना तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मोदी सरकारच्या या गैरकारभाराचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही देशभर मोहीम सुरू करणार आहोत.’’.Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.‘सीट चोरीचा निषेध’‘‘मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळून भाजपने केलेल्या ‘सीट चोरी’च्या प्रयत्नांचा या बैठकीत स्पष्ट शब्दांत निषेध करण्यात आला,’’ अशी माहितीही वेणुगोपाल यांनी यावेळी दिली. नटराजन यांचा अर्ज पूर्णपणे खोट्या कारणांवरून फेटाळण्यात येत असताना आपले नावही नीट लिहिता येत नसलेल्या भाजप पुरस्कृत उमेदवाराचा अर्ज मात्र सहज मंजूर करण्यात आला, असा आरोपही वेणुगोपाल यांनी केला. ‘‘लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर लढा सुरू ठेवू,’’ असेही ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.