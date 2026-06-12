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Congress Protest: बेरोजगारी, महागाई आणि पेपरफुटीविरोधात काँग्रेसचा एल्गार; देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा, राहुल गांधी-खर्गे यांच्या उपस्थितीत मोठा निर्णय

Congress movement over NEET paper leak and job crisis: महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि लोकशाहीवरील गदा याविरोधात काँग्रेसचे देशव्यापी आंदोलन; खर्गे-राहुल यांच्या उपस्थितीत पुढील दोन-तीन महिन्यांत व्यापक मोहीमेचा आराखडा
Major Decision by Congress: Nationwide Protests Planned Against Government Policies

Major Decision by Congress: Nationwide Protests Planned Against Government Policies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘देशातील संपत चाललेली लोकशाही आणि वाढती बेरोजगारी, महागाई तसेच नीट परीक्षेतील गैरप्रकार तसेच ‘सीबीएसई’मधील गहाळ कारभाराच्या मुद्यांवरून येत्या दोन-तीन महिन्यांत देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत आज बैठकीत घेण्यात आला.

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