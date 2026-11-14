व्होट चोर, गद्दी छोड! काँग्रेसच्या भारत समिटमध्ये इटलीच्या नेत्यानं दिली घोषणा, नेमकं काय घडलं?

तेलंगणातील हैदराबाद येथे सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या ‘भारत समिट २०२६’च्या शेवटच्या दिवशी एका घोषणेमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. इटलीतील एका नेत्याने सभेत ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ अशी घोषणा दिली. या वेळी मंचावर उपस्थित असलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी हसताना दिसले. या घटनेनंतर भाजपने काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे..१४ नोव्हेंबर रोजी इटलीचे नेते जियाकोमो फिलिबेक यांनी या सभेला संबोधित केलं. ते युरोपियन सोशलिस्ट पार्टीचे महासचिव आहेत. आपल्या भाषणात त्यांनी लोकशाही आणि मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा मांडला. प्रत्येक लोकशाहीचा पाया ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वावर उभा असतो, असं ते म्हणाले. मतदार याद्या पारदर्शक आणि स्पष्ट असण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली..Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांचा फोन टॅपिंगचा आरोप; माझ्याबद्दलची सर्व माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा.यावेळी त्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी हजारो लोकांनी रामलीला मैदानापर्यंत काढलेल्या मोर्चाचा उल्लेख केला. लोकशाही अजून संपलेली नाही, ती वाचवता येऊ शकते आणि त्यासाठी सामान्य नागरिकही पुढे येऊ शकतात, असं त्यांनी सांगितलं. यानंतर त्यांनी ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ अशी घोषणा दिली. पुढे इंग्रजीतही ‘Vote thief, Leave Seat’ असं म्हणत त्यांनी ही घोषणा पुन्हा दिली. त्यांच्या घोषणेवेळी राहुल गांधी हसताना दिसले..या घटनेनंतर भाजपने काँग्रेसवर निशाणा साधला. भाजपचे प्रवक्ते जफर इस्लाम यांनी या प्रकारावर टीका केली. देशाला कमकुवत करणं आणि अशा शक्तींना बळ देणं, हाच राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाचा उद्देश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जगभरात पाहिलं, तर राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने ज्यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे, त्या शक्ती कुठे ना कुठे अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न करतात, असंही ते म्हणाले..Rahul Gandhi: राहुल गांधींकडून फोन टॅप होत असल्याचा आरोप, पुरावा असल्याचा दावा; पंतप्रधान मोदींवर गंभीर टीका.दरम्यान, राहुल गांधी यांनीही या समिटमध्ये भाषण केलं. भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असून ती जागतिक संपत्ती आणि सार्वजनिक हिताचा विषय आहे, असं त्यांनी सांगितलं. भारतात लोकशाही उरलेली नाही, असं आपल्याला दिसून आलं आहे, असा दावाही त्यांनी केला. पुढे बोलताना, नरेंद्र मोदींना आम्ही हरवणार, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.