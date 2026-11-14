देश

व्होट चोर, गद्दी छोड! काँग्रेसच्या भारत समिटमध्ये इटलीच्या नेत्यानं दिली घोषणा, नेमकं काय घडलं?

Congress Bharat Summit 2026 : या वेळी मंचावर उपस्थित असलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी हसताना दिसले. या घटनेनंतर भाजपने काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे.
Congress Bharat Summit 2026

Congress Bharat Summit 2026

esakal

Shubham Banubakode
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तेलंगणातील हैदराबाद येथे सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या ‘भारत समिट २०२६’च्या शेवटच्या दिवशी एका घोषणेमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. इटलीतील एका नेत्याने सभेत ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ अशी घोषणा दिली. या वेळी मंचावर उपस्थित असलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी हसताना दिसले. या घटनेनंतर भाजपने काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे.

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Rahul Gandhi