Indian Foreign Policy : हैदराबादमध्ये १३-१४ नोव्हेंबरला काँग्रेसची ‘भारत समिट’; ७० देशांतील एक हजार प्रतिनिधींसमोर राहुल गांधी मांडणार भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा दृष्टिकोन

नवी दिल्ली, (पीटीआय) : बदलत्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसतर्फे १३ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमध्ये ‘भारत समिट’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत सुमारे ७० देशांतील एक हजार प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, नवी जागतिक व्यवस्था, भारताची सामरिक भूमिका आणि प्रगतिशील राजकारणावर चर्चा होणार आहे..काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख सलमान खुर्शीद यांनी ही माहिती दिली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्यासह जागतिक धोरणकर्ते, विचारवंत आणि प्रगतिशील चळवळींचे प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी होतील. राहुल गांधी भारत आणि जगाच्या भविष्याविषयीचा आपला दृष्टिकोन मांडतील. बहुपक्षीय सहकार्य, सामरिक स्वायत्तता, शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित पर्यायी परराष्ट्र धोरणावर त्यांचा भर असेल..परिषदेत १२ आंतरराष्ट्रीय सत्रे आणि तेलंगणाशी संबंधित आठ सत्रे होतील. सहकारी संघराज्यवाद, कल्याणकारी योजना, सामाजिक व आर्थिक न्याय, संस्कृती, युवक-क्रीडा, हवामान बदल, माध्यमांची भूमिका आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या विषयांवर चर्चा होईल. ‘अवर वर्ल्ड’ या नव्या विचारमंचाची स्थापना आणि संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्याचाही प्रस्ताव आहे. ग्लोबल साऊथ-ग्लोबल नॉर्थ व्यासपीठ उभारण्यावरही भर असेल.तेलंगणाचे मंत्री श्रीधर बाबू यांनी परिषदेमुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.