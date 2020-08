आकड्यांचा खेळ! मध्यप्रदेशात कमलनाथ देणार भाजपला मोठा झटका?

भोपाळ : मध्यप्रदेशातील राजकीय वातावरण आणखी गरम होण्याची शक्यता आहे. सर्व काही आकड्यांचा खेळ पाहिल्यास कमलनाथ मध्यप्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला मोठा झटका देऊ शकतात. मध्य प्रदेशात (MP)विधानसभेच्या २७ जागा रिक्त आहेत. त्या २७ जागांवर आता पोटनिवडणूक होणार आहे. पोटनिवडणुकीच्या तारखाही लवकरच जाहीर होतील. लवकरच निवडणूक आयोग त्या जाहीर करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि कांग्रेस (Congress) साठी ही पोटनिवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे. कारण, या २७ जागांच्या निकालांवर मध्यप्रदेशच्या सत्तेत कोण राहणार याचा निर्णय होणार आहे. या २७ जागांच्या जीवावर पुन्हा सरकार पलटी होण्याची शक्यता मध्यप्रदेशात निर्माण झाली आहे. भाजपला सत्तेत राहण्यासाठी २७ पैकी ९ जागांवर विजय मिळवणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी जागा मिळाल्यास त्यांची सत्ता जाऊ शकते. काँग्रेससाठी ही निवडणुक मोठे आव्हान घेऊन आली आहे. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) यांच्यासाठी ही पोटनिवडणुक खास आव्हानात्मक आहे. कमलनाथ यांना स्पष्ट बहुमत मिळवायचे असल्यास सर्व २७ जागांवर विजय मिळवणे आवश्यक आहे. राज्यात एकूण २३० विधामसभेच्या जागा आहेत. त्यापैकी २७ जागा रिक्त असून उर्वरित २०३ विधानसभा सदस्य असलेल्या विधानसभेत भाजप सत्तेत आहे. सध्याच्या आकडेवारींनुसार भाजपकडे १०७ सदस्य असून बहुमतापेक्षा जास्तीच्या ५ सदस्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे. तर, या विधानसभेत काँग्रेसकडे ८९ सदस्य आहेत. पोटनिवडणुक झाल्यास काँग्रेसला बहुमत सिद्ध करायचे झाल्यास एकूण ११६ सदस्यांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना सर्व २७ जागांवर विजय मिळवावा लागेल. परंतु, पोटनिवडणुकीनंतर भाजप स्पष्ट बहुमतांपर्यंत पोहोचली नाही. तर, काँग्रेस पुन्हा समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) आणि अपक्ष उमेदवारांच्या सहाय्याने राज्यात सरकार स्थापन करू शकते. पोटनिवडणुकीत जर काँग्रेसला २० आणि भारतीय जनता पक्षाला ०७ जागांवर विजय मिळवता आला तर कमलनाथ चार अपक्ष आमदार बसपचे दोन आणि सपच्या एका आमदाराच्या जीवावर पुन्हा सत्ता स्थापन करु शकतात. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सांगितले आहे की, ही पोटनिवडणूक मध्यप्रदेशच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. मागील चार महिन्यांपासून मी पक्ष मजबूत करण्यावर लक्ष दिले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्वच जागांवर विजय मिळवण्यावर आमचा कल असेल असेही त्यांनी सांगितले.

