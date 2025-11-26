देश

Karnataka Politics: कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलणार? आमदार पोहोचले दिल्लीत; काँग्रेस अध्यक्षांनी दिले 'हे' संकेत

Mallikarjun Kharge Confirms Top Leadership Will Resolve Karnataka CM Power: कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी सत्तासंघर्ष पेटलेला आहे. डीके शिवकुमार गटाचे आमदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
Siddaramaiah: कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरून विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला आहे. या प्रकरणात आता काँग्रेस हायकमांड लक्ष घालेन, असं पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी म्हटलंय

