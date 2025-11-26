Karnataka Politics: कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलणार? आमदार पोहोचले दिल्लीत; काँग्रेस अध्यक्षांनी दिले 'हे' संकेत

Siddaramaiah: कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरून विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला आहे. या प्रकरणात आता काँग्रेस हायकमांड लक्ष घालेन, असं पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी म्हटलंय."कर्नाटकामध्ये मुख्यमंत्रीपदावरुन जे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यावर आम्ही नक्कीच तोडगा काढू. याबाबत मी, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी विचार करू." असं मल्लिकार्जून खर्गे म्हणला. ते बुधवारी माध्यमांशी बोलत होते..कर्नाटकात विद्यमान सरकार अडचणीत सापडलेलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि त्यांचे समर्थक आमदार दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहेत. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सिद्धारमैया आणि डीके शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ अडीच-अडीच वर्षांसाठी वाटून घेण्याचा एक गुप्त करार झाला होता, असा दावा शिवकुमार गटाकडून केला जातोय..Panvel Karjat Railway: पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरचे काम कधी पूर्ण होणार? जाणून घ्या प्रकल्पाची सध्याची स्थिती... ."पक्षात आमचा सत्तावाटपाबाबत एक गुप्त करार झाला होता, पण मी तो सार्वजनिकपणे उघड करू शकत नाही. मी माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवतो आणि त्यानुसारच काम करतो." असं डीके म्हणाले. यावरुन दोन्ही नेत्यांमध्ये अडीच-अडीच वर्षांचा करार झाला होता, हे सिद्ध होतंय..Pune Metro News : पुणेकरांसाठी Good News! ; मोदी सरकारची पुणे मेट्रोच्या 'या' दोन महत्त्वाच्या मार्गिकांना मंजुरी\n.मुख्यमंत्री सिद्धरमैया म्हणाले की, आमदार दिल्लीला गेले तरी जाऊ द्या त्यांना ते स्वातंत्र्य आहे. परंतु अंतिम निर्णय हा हायकमांडचा असेल, त्याचं आम्ही पालन करु. दरम्यान, मंगळवारी रात्री डी.के. शिवकुमार यांनी सिद्धारमैया यांचे संभाव्य राजकीय उत्तराधिकारी मानले जाणारे नेते सतीश जारकीहोळी यांची भेट घेतली. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक चालली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.