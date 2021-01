काँग्रेसला नवा अध्यक्ष कधी आणि कोण? काय घडलं CWCच्या बैठकीत

नवी दिल्ली - काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची बैठक आज पार पडली. यामध्ये पक्षाच्या अध्यक्ष निवडीबाबत चर्चा झाली. शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत काही नेत्यांमध्ये तू तू मै मै देखील झालं. अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

सध्या सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष आहेत. आता नवीन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया आणखी पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे सचिव केसी वेणुगोपाल यांनी सांगितलं की, कार्यकारी समितीने काँग्रेस अध्यक्ष जूनमध्ये निवडण्याचे ठरवले आहे. याशिवाय बैठकीत शेतकरी आंदोलनावरून चर्चा होत आहे. तसंच अर्णब गोस्वामी चॅट लीक प्रकरणावरूनही चर्चा झाली.

CWC (Congress Working Committee) passed a resolution on farmers; also to thank scientists and appeal to people to come forward for COVID vaccination. Resolution also passed over the Joint Parliamentary Committee investigation into WhatsApp chat leak. pic.twitter.com/2qprjDxrRo

