Bihar Election : काँग्रेसची स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर ;बंडानंतर पहिल्यांदाच पायलटांवर मोठी जबाबदारी

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी आता शिगेला पोहोचली आहे. सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्षांचे महागठबंधन यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीला उत आला आहे. सत्ताधारी नितीश कुमार यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीनंतर आता एँटी-इन्कम्बसीचे वातावरण असल्याचे बोललं जात आहे. एनडीएतील प्रमुख घटकपक्ष लोकजनशक्ती पार्टीनेही आता जेडीयूविरोधातच दंड थोपटला आहे. या साऱ्या परिस्थितीचा फायदा राजद-काँग्रेस आघाडीला होईल का, हे पाहणं निर्णायक ठरेल. बिहारच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची तारीख आता जवळ आली आहे. अशातच काँग्रेसने आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे.

Congress releases list of star campaigners for upcoming #BiharElections2020 ; the list includes Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Ghulam Nabi Azad, Sachin Pilot and Shatrughan Sinha pic.twitter.com/jGEqWcLy6L

— ANI (@ANI) October 10, 2020