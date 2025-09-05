Mallikarjun Kharge: नुकसान भरपाईचा कालावधी वाढवा: मल्लिकार्जुन खर्गे

नवी दिल्ली : वस्तु आणि सेवा करातील (जीएसटी) बदलाच्या घोषणेनंतर काँग्रेसने राज्यांच्या संभाव्य महसूल हानीकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच राज्यांच्या नुकसान भरपाईचा कालावधी पाच वर्षांसाठी वाढविण्याची मागणी केली आहे. .जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे सुमारे ४८,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज केंद्र सरकारचा आहे. तर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे म्हणणे आहे की जीएसटीमधील बदलांमुळे होणारे नुकसान एक लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकते..जीएसटीच्या नव्या दरांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यांना २०२४-२५ आधार वर्ष मानून नुकसान भरपाई दिली जावी, अशी मागणी केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर खर्गे यांनी म्हटले, की काँग्रेस पक्ष गेल्या दशकभरापासून जीएसटीमध्ये सुधारणेची मागणी करत असताना मोदी सरकारने एक देश एक कर ही संकल्पना एक देश नऊ कर अशी केली होती..आठ वर्षांच्या विलंबानंतर सरकारची कुंभकर्णाची निद्रा उघडली आणि करात सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविली असल्याचा टोलाही लगावला. सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जीएसटीतील बदलाचा विद्यमान निर्णय जीएसटी १.५ असून जीएसटी २.० सुधारणा अद्याप बाकी असल्याचा टोला लगावला..उत्पन्नाच्या आधारे SC/ST आरक्षण द्यावं, जनहित याचिकेवर सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदिल.घटनात्मक संस्था असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांनी काल मोठ्या घोषणा केल्या. मात्र त्या आधीच पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या निर्णयांची सूचक माहिती आधीच दिली होती. त्यामुळे जीएसटी परिषद केवळ औपचारिकता उरली आहे काय, असा सवालही जयराम रमेश यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.