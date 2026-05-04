नवी दिल्ली : 'ग्रेट निकोबार'च्या मुद्द्यावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे केंद्र सरकार घाबरले असून, सारवासारव करण्यासाठी त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. या विषयावर संसदेत चर्चा घेतली जावी, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली. .राहुल गांधी यांनी २८ एप्रिल रोजी अंदमान-निकोबारचा दौरा केला होता आणि केंद्र सरकारच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पावर आक्षेप घेतला होता. ग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे पर्यावरण, आदिवासींचे अधिकार आणि पारदर्शकतेचे विषय उपस्थित झाले आहेत. ''राहुल गांधी यांनी या भागाचा दौरा करत काही प्रश्न सरकारला विचारले होते. या प्रश्नांमुळे सरकार घाबरले असून, त्रुटी लपवण्याचा आणि सारवासारव करण्याचा प्रयत्न आता सुरू झाला आहे. सरकारने हाती घेतलेला हा प्रकल्प देशाची सुरक्षा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने खूप संवेदनशील आहे. त्यामुळे प्रकल्प झाला तर पर्यावरणाचे आणि स्थानिक लोकांचे किती नुकसान होणार, हे देशाला समजले पाहिजे,'' असे रमेश यांनी सांगितले..ग्रेट निकोबारविषयी सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात स्थानिकांच्या समस्यांचा कोणताही ऊहापोह करण्यात आलेला नाही. या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणारे स्थानिक लोक आणि आदिवासींच्या गंभीर चिंतांकडे सरकारने डोळेझाक केली आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांसह इतरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिलेली नाहीत.- जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस.केंद्र सरकारचा दावाग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे अंदमान समुद्र आणि आग्नेय आशियामध्ये भारताच्या सामरिक उपस्थितीला बळकटी मिळणार आहे.पूर्व-पश्चिम आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गापासून हा प्रकल्प ४० सागरी मैल अंतरावर आहे.हा प्रकल्प सागरी व आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे.अंदमान-निकोबारवरील एकूण जंगलापैकी १.८२ टक्के जंगल या प्रकल्पामध्ये येईल..प्रमुख आक्षेपया प्रकल्पामुळे लाखो झाडांची कत्तल होणार असून, त्यामुळे पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होईल.या भागामध्ये अनेक दुर्मिळ जैवविविधता धोक्यात येणार आहे.ग्रेट निकोबार बेटावर २३७ शोम्पेन, तर १०९४ निकोबारी नागरिक राहतात. या दोन्ही जमाती अस्तित्वाशी झगडत आहेत..काय आहे ग्रेट निकोबार प्रकल्प?ग्रेट निकोबार हा महत्त्वाचे सागरी वाहतूक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारून आंतरराष्ट्रीय कंटेनर वाहतूक टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. या टर्मिनलची क्षमता १.४२ कोटी टीईयूची (ट्वेंटी फूट इक्विवॅलेंट युनिट) असेल.एकावेळी चार हजार प्रवासी असू शकतील, एवढे ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारण्यात येणार आहे.नैसर्गिक वायू व सौरऊर्जेवर आधारित ४५० मेगावोल्ट ॲम्पिअर वीजप्रकल्प उभारण्यात येईल१६,६१० हेक्टरवर नागरी वसाहत उभारण्यात येणार आहे.