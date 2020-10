'खेती बचाओ' यात्रा सुरु; राहुल गांधी म्हणाले, 'सत्तेवर येताच कृषी विधेयक मागे घेणार'

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली पंजाबमधील मोगा येथे 'खेती बचाओ' रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार आणि हाथरस प्रकरणावरुन उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. कोरोना काळात हे 3 विधेयक लागू करण्याची काय गरज होती, असा सवाल त्यांनी केला. पंतप्रधान म्हणतात की, शेतकऱ्यांसाठी कायदे केले जात आहेत. जर शेतकऱ्यांसाठी कायदे केले जात असतील तर लोकसभा, राज्यसभेत खुली चर्चा का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तर हे तीन काळे कायदे संपुष्टात आणले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

योगी सरकारवर हल्लाबोल करताना राहुल गांधी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशमध्ये परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, ज्या कुटुंबातील मुलीचा मृत्यू झाला आहे, त्यांनाच मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी धमकी देत आहेत. संपूर्ण भारतात ही स्थिती आहे. गुन्हेगारांना काहीच झालं नाही पण पीडित कुटुंबाविरोधातच कारवाई केली गेली, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

I give you guarantee that the day Congress party come to the power, we will scrap these three black laws and throw them in waste paper basket: Congress leader Rahul Gandhi, in Punjab's Moga during party's 'Kheti Bachao Yatra'. #FarmBills pic.twitter.com/dC1ER8bPAM

