धक्कादायक ! काँग्रेस नेत्याचा कोरोनामुळे मृत्यू; राहुल गांधी यांच्याकडून श्रद्धांजली

अहमदाबाद : कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. गुजरातमधील एका काँग्रेस नेत्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. १५ एप्रिल रोजी त्यांची चाचणी करण्यात आल्यानंतर कोरोना झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं. त्यानंतर त्यांना अहमदाबादमध्ये महापालिकेच्या एसव्हीपी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. उपचारादरम्यान काल (ता. २६) त्यांचा मृत्यू झाला.

अहमदाबाद महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते बद्रुद्दीन शेख हे करोनाचा शिरकाव झाल्यापासून विविध माध्यमातून मदत करण्याच काम करत होते. त्याच दरम्यान त्यांना करोनाचा संसर्ग झाला. करोनासदृश्य लक्षणं दिसून आल्यानंतर त्यांची १५ एप्रिल रोजी चाचणी करण्यात आली. रिपोर्टमध्ये त्यांना करोना झाल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर बद्रुद्दीन यांच्यावर महापालिकेच्या एसव्हीपी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. ११ दिवसांपासून उपचार घेत असलेल्या शेख यांना व्हेटिंलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. रविवारी त्यांचा मृत्यू झाला. काही महिन्यापूर्वी त्यांच्यावर ह्रदय शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती.

राहुल गांधी यांच्याकडून श्रद्धांजली

बद्रुद्दीन शेख यांच्या निधनाचं वृत्त कळताच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. गुजरात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि अहमदाबाद महापालिकेचे नगरसेवक बद्रुद्दीन शेख यांचं करोनामुळे निधन झाल्याचं वृत्त ऐकून दुःख झालं. या दुखःद प्रसंगात माझ्या संवेदना त्यांच्या कुटुंबीयासोबत आहेत, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

कोण होते बद्रुद्दीन शेख?

बद्रुद्दीन शेख हे बेहरापुरा भागाचे नगरसेवक होते. त्याचबरोबर गुजरात काँग्रेसमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली आहे. तसेच, अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्याची भूमिकाही त्यांनी पार पाडली होती. त्यांच्या निधनानंतर गुजरात काँग्रेसच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली आहे.



