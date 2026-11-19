काँग्रेस नेत्याच्या गाडीवर भरदिवसा गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. बिहारच्या बेगुसरायमध्ये काँग्रेस नेते गौरव कुमार यांच्या सफारी कारवर एकापाठोपाठ गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात गाडीवर तब्बल सात गोळ्या लागल्या. मात्र सुदैवाने गौरव कुमार यांच्यासह गाडीतील तिघेही सुरक्षित बचावले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..गौरव कुमार हे बेगुसराय जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहेत. बुधवारी दुपारी ते पपरौर येथील खासगी काम आटोपून बेगुसरायच्या दिशेने परतत होते. त्यांची सफारी कार पपरौर कब्रस्तानाजवळील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३१ वर पोहोचली. त्याचवेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्या गाडीवर गोळीबार सुरू केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे गाडीतील सर्वजण घाबरले. हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात कारवर सात गोळ्या लागल्या. मात्र गौरव कुमार आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या इतर दोघांना कोणतीही दुखापत झाली नाही..रॅलीत फुलांच्या उधळणीसाठी आलेल्या JCBने चिरडले, भाजप नेत्याच्या मुलाचा मृत्यू; आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.गोळीबार केल्यानंतर दोन्ही हल्लेखोर दुचाकीवरून बेगुसरायच्या दिशेने पळून गेले. गौरव कुमार यांना हल्लेखोरांची ओळख पटवता आली नाही. घटनेनंतर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. जीरोमाइल सहायक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी मनीष कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गौरव कुमार यांच्या तक्रारीवरून दोन अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे. सदर-२ च्या डीएसपी दुर्गा शक्ती यांनीही या प्रकरणाची माहिती घेतली आहे. हल्लेखोरांची ओळख पटवून त्यांना पकडण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत. गौरव कुमार हे बेगुसरायमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अनिल सिंह यांचे पुत्र असल्याची माहिती आहे. हा हल्ला जमीन वादातून झाला असावा असा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र गोळीबारामागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.