Jairam Ramesh: विदेशी कंपन्यांकडे बँका जाणे धोक्याचे; काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांचा सरकारला इशारा

नवी दिल्ली : बॅंकांच्या अधिग्रहणासाठी विदेशी कंपन्यांना परवानगी देणे अविचारीपणाचे असून भविष्यात ही बाब धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिला. संयुक्त अरब अमिरातीमधील (युएई) एमिरेट्स एनबीडी बॅंकेने खासगी क्षेत्रातील 'आरबीएल' बॅंकेचे अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने हा इशारा दिला. ''सिंगापूरच्या डीबीएस समूहाने काही काळापूर्वी लक्ष्मी विलास बॅंकेवर, तर कॅनडाच्या फेअरफॅक्स कंपनीने कॅथलिक सीरियन बॅंकेवर कब्जा केला होता. जपानच्या सुमिटोमो बँकिंग कॉर्पोरेशनने येस बॅंकेच्या समभागांची खरेदी केली होती. आता एमिरेट्स एनबीडीकडून आरबीएल बॅंकेचे अधिग्रहण केले जाणार आहे..विदेशी कंपन्यांनी देशातील बॅंकांचे अधिग्रहण करावे, यासाठी हळूहळू परवानगी दिली जात आहे. मात्र यामुळे भविष्यात धोके उद्भवू शकतात. आयडीबीआयचे बॅंकेचे चालू आर्थिक वर्षात खासगीकरण होणार आहे,'' असे रमेश यांनी म्हटले आहे..जनसंघाचे दिले उदाहरणविदेशी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण का केले जात नाही, असा सवाल विचारत जनसंघाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका केली होती, असा संदर्भ देत जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. आरबीएल बॅंकेच्या अधिग्रहणासाठी २६ हजार ८५० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे एमिरेट्स एनबीडीकडून सांगण्यात आले आहे. देशाच्या वित्तीय क्षेत्रातील आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी विदेशी गुंतवणूक ठरणार आहे, असे रमेश म्हणाले.