देश

Jairam Ramesh: विदेशी कंपन्यांकडे बँका जाणे धोक्याचे; काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांचा सरकारला इशारा

Foreign Control of Indian Banks Dangerous: विदेशी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण का केले जात नाही, असा सवाल विचारत जनसंघाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका केली होती, असा संदर्भ देत जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : बॅंकांच्या अधिग्रहणासाठी विदेशी कंपन्यांना परवानगी देणे अविचारीपणाचे असून भविष्यात ही बाब धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिला. संयुक्त अरब अमिरातीमधील (युएई) एमिरेट्‌स एनबीडी बॅंकेने खासगी क्षेत्रातील ‘आरबीएल’ बॅंकेचे अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने हा इशारा दिला.

