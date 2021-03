'अरे देवा...', प्रियांका गांधींचा फाटक्या जीन्सवरून RSS वर निशाणा

नवी दिल्ली - महिलांनी फाटक्या जीन्स घालण्यावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वादात अडकले आहेत. सोशल मीडियावरून त्यांच्यावर जोरदार टीकाही केली आहे. केवळ राजकीयच नाही तर मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींनीसुद्धा तीरथ सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनीसुद्धा तीरथ सिंह रावत यांच्यावर टीका करताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा फोटो टाकला आहे. संघाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी झालेले भाजपचे वरिष्ठ नेते या फोटोमध्ये दिसत आहेत. फोटो पोस्ट करताना प्रियांका गांधी यांनी म्हटलं की, अरे देवा, यांचेसुद्धा गुड़घे दिसत आहेत. प्रियांका गांधींनी पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सरसंघचालक मोहन भागवत दिसतात. संघाच्या कार्यक्रमावेळी त्यांनी पांढऱा शर्ट आणि हाप पँट घातल्याचंही दिसत आहे. तीरथ सिंह रावत यांनी फाटक्या जीन्सवरून केलेल्या वक्तव्यावरूनच प्रियांका गांधी यांनी टोला लगवाताना या फोटोत असलेल्या नेत्यांचेही गुडघे दिसत आहेत असं म्हटलंय.

तीरथ सिंह रावत हे एका कार्यक्रमात बोलत असताना त्यांची जीभ घसरली. महिला फाटक्या जीन्स घालून वावरात आणि हे सगळं योग्य आहे का? असले कसले संसक्रा असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी जीन्सबाबत केलेलं हे वक्तव्य वादग्रस्त ठरलं आणि त्यावरून तीरथ सिंह रावत टीकेचा धनी ठरले. लहान मुलांवर होणारे संस्कार आणि जडण घडण याला पालकच जबाबदार असतात असं रावत म्हणाले होते.

Oh my God!!! Their knees are showing #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/wWqDuccZkq

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 18, 2021