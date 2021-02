'शेतकऱ्यांनाच नको असतील तर हे कायदे सरकार मागे का घेत नाही?'

नवी दिल्ली : गेल्या साधारण 80 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्राने पारित केलेले कृषी कायदे काळे असून ते रद्द केले जावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशात ठिकठिकाणी किसान महापंचयातीचं आयोजन केलं जात आहे. त्यातीलच एक महापंचायत आज उत्तर प्रदेशमधील बिजनोरमध्ये होती. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यांनी आज सोमवारी बिजानेरमधील या किसान महासभेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी विचारलं की, मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झाले काय? पुढे त्यांनी म्हटलं की, मी इथे भाषण द्यायला आलेली नाहीये. मी तुमच्याशी बातचित करायला आली आहे.

Farmers sitting at Delhi borders for over 80 days in cold, are now bracing themselves for summer. What are they sitting for? PM says laws are for benefit of farmers. When farmers themselves are saying that they don't want it then why are you not withdrawing them?: Priyanka GV pic.twitter.com/x4mOMgl5JN

