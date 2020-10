राहुल गांधींनी स्वत: ट्रॅक्टर चालवत केला हरियाणात प्रवेश

नवी दिल्ली- कृषी कायद्यावरुन काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. या सुधारित कायद्यांना विरोध करण्यासाठी काँग्रेसने पंजाब-हरियाणा राज्यातून तीन दिवसाच्या ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन केले आहे. 'खेत बचाव यात्रे'अंतर्गत राहुल गांधी स्वत: ट्रॅक्टर चालवत असल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि राज्य प्रमुख सुनिल जाखर हेही उपस्थित होते.

#WATCH : Congress leader Rahul Gandhi drives a tractor as part of his party's 'Kheti Bachao Yatra' in Noorpur. Punjab CM Captain Amarinder Singh and party's state chief Sunil Jakhar also present. pic.twitter.com/uOd6XzwgHh

राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्यांना हरयाणा सीमेवर रोखण्यात आले होते. त्यांना राज्यात येण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. राहुल गांधी यांनी याला विरोध करत जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत तेथेच थांबणार असल्याचं सांगितलं होतं. माझी इथे वाट पाहात राहण्याची तयारी आहे. 1 तास, 2 तास, 24 तास, 100 तास, 1000 तास किंवा 5000 तास मी याठिकाणी वाट पाहू शकतो, असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर त्यांना हरियाणात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

सुधारित तीन कृषी कायद्याविरोधात विरोधक एकवटले आहेत, तसेच देशातील अनेक शेतकरी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. या शेतकऱ्यांना आपला पाठिंबा व्यक्त करत राहुल गांधी रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी किसान की बात या कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांशी संवादही साधला होता. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे पंजाब राज्याला सर्वात मोठे नुकसान होईल आणि हे कायदे म्हणजे शेतकऱ्यांवरील हल्ला आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. पंजाबमधील पटियाला येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर घणाघाती आरोप लावले.

Punjab: Congress leader Rahul Gandhi's tractor rally, as part of party's 'Kheti Bachao Yatra', from Nurpur in Patiala stopped at Haryana border.

"I am not moving and am happy to wait here. 1 hour, 5 hours, 24 hours, 100 hours, 1000 hours or 5000 hours," he tweets. https://t.co/TPhoBWy5Ie pic.twitter.com/JdVDUcfSyd

