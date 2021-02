काँग्रेस नेत्याच्या अंत्ययात्रेत राहुल गांधींनी पार्थिवाला दिला खांदा

दिल्ली - काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री कॅप्टन सतिश शर्मा यांचे बुधवारी गोव्यात निधन झाले. वयाच्या 73 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सतिश शर्मा हे कर्करोगाशी झुंज देत होते. त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शोक व्यक्त केला होता. आता सतिश शर्मा यांच्या अंत्ययात्रेवेळी त्यांच्या पार्थिवाला खांदाही दिला.

सतिश शर्मा यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त करताना राहुल गांधींनी म्हटलं होतं की, कॅप्टन सतिश शर्मा यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून दु:ख झालं. त्यांच्या कुटुंबाच्या आणि मित्रांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. आम्हाला त्यांची आठवण नेहमीच येत राहील.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi gives shoulder to the mortal remains of party leader Captain Satish Sharma who passed away on February 17 pic.twitter.com/BhM4zMjGAz

— ANI (@ANI) February 19, 2021