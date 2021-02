'तिरस्कार आता क्रिकेटपर्यंत पोहचला'; वासीम जाफरसाठी राहुल गांधींची बॅटिंग

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी धार्मिकतेच्या मुद्यावरुन खेळाच्या मैदानात रंगलेल्या वादात उडी घेतलीय. शनिवारी त्यांनी माजी क्रिकेटर वासीम जाफर अडकलेल्या धार्मिक मुद्यावर भाष्य केले. देशात तिरस्कार पसरवण्याची भावना इतकी सामान्य झाली आहे की, त्याचे पडसाद आता क्रिकेटपर्यंत येऊन पोहचले आहेत, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

उत्तराखंड संघाच्या प्रशिक्षकपदावर असताना धर्माच्या आधारावर संघ निवड केल्याचा ठपका वासीम जाफर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणानंतर जाफर याने आपली बाजू मांडत पद त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. क्रिकेट क्षेत्रातून मोजक्या मंडळींनी जाफरला पाठिंबा दर्शवला होता. यात अनिल कुंबळे आणि इरफान पठाण या दिग्गजांचा समावेश आहे.

In the last few years, hate has been normalised so much that even our beloved sport cricket has been marred by it.

India belongs to all of us.

Do not let them dismantle our unity.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 13, 2021